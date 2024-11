Auto contro la folla a Zhuhai in Cina davanti allo stadio, decine di feriti: impatto violento, poi la fuga

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Sono strazianti le immagini che arrivano dalla città di Zhuhai, in Cina, dove un’auto ha travolto un gruppo di persone che si stavano allenando vicino a un centro sportivo. Un video girato da un testimone, ricondiviso sul web, mostra i momenti immediatamente successivi all’impatto, con diverse persone in strada che gridano “terrorista”. Non è chiaro, al momento, se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Le autorità locali non hanno comunicato il numero ufficiale di feriti (decine, probabilmente) né di eventuali vittime.

L’auto finita contro un gruppo di persone a Zhuhai, in Cina

L’episodio è avvenuto nella serata di lunedì 11 novembre di fronte al centro sportivo di Zhuhai, città di circa 2,5 milioni di abitanti nella provincia meridionale del Guangdong.

I servizi di emergenza si sono precipitati sul luogo dell’incidente, in seguito a una segnalazione secondo cui diverse persone erano state “sbattute a terra”, come riportato dal quotidiano britannico The Mirror.

Veduta aerea del porto della città di Zhuhai, nella Cina continentale

In base alle prime ricostruzioni, al momento dell’accaduto le vittime sarebbero state intente a fare esercizio fisico.

L’autore del gesto

L’Ufficio municipale di pubblica sicurezza di Zhuhai ha fatto sapere, attraverso un rapporto informativo, che l’auto che ha investito i pedoni si è successivamente allontanata.

Stando al documento, l’autista del mezzo sarebbe un uomo di 62 anni.

L’autore è stato fermato e sono tutt’ora in corso le indagini che dovranno appurare l’accaduto.

Le reazioni sui social

Secondo i racconti dei testimoni sui social media, le vittime sono per lo più persone di mezza età e anziani.

Sulla scena, dopo il fatto, sono stati avvistati alcuni medici intenti a prestare soccorso ai feriti.

“Ultime notizie! Intorno alle 20 dell’11 novembre, centro sportivo di Zhuhai. Un fuoristrada si è precipitato sulla pista del centro sportivo in un apparente atto di vendetta, colpendo un gruppo di persone che stavano camminando e facendo ginnastica”, ha scritto in un post su X l’utente @whyyoutouzhele.