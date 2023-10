Auto contro betoniera sulla Statale 268 tra Terzigno e Boscoreale, morto un conducente 45enne

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Un’auto si è scontrata contro una betoniera lungo la Statale 268 detta ‘del Vesuvio‘, e nell’impatto è morto il conducente dell’autovettura. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di venerdì 27 ottobre nel tratto tra Terzigno e Boscoreale in provincia di Napoli. Sul luogo sono arrivate anche le forze dell’ordine per ricostruire le dinamiche dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

Schianto tra auto e betoniera, tragedia sulla 268

Come riporta ‘Fanpage’, l’incidente si è verificato al chilometro 23.600 della Statale del Vesuvio 268, nel tratto di strada tra Terzigno e Boscoreale.

A scontrarsi sono state un’autovettura e una betoniera in circostanze ancora da chiarire.

Fonte foto: TuttoCittà.it Terribile schianto sulla Statale 268 tra Terzigno e Boscoreale. Un 45enne è morto dopo lo scontro tra un’auto e una betoniera

I due veicoli viaggiavano in direzione Angri.

Ad avere la peggio è stato il conducente dell’auto, un 45enne, morto a seguito dell’impatto.

Inutili si sono rivelati i tentativi di rianimazione da parte degli operatori del 118 intervenuti sul luogo dell’incidente.

Per il conducente della betoniera, secondo le prime indiscrezioni, non si sarebbero manifestate conseguenze gravi.

Le indagini

Oltre al personale del 118, sulla Statale 268 sono intervenuti i carabinieri della vicina stazione di Torre Annunziata.

Come scrive ‘Metropolis Web’ per il momento la dinamica dell’incidente rimane poco chiara e non è possibile stabilire se vi siano responsabilità.

Si parla, per il momento, di un probabile sorpasso azzardato.

Per favorire il transito dei soccorritori e i rilievi la strada è stata momentaneamente chiusa al traffico e la viabilità è passata sotto il controllo del personale Anas intervenuto sul posto.

Gli altri incidenti del giorno

Purtroppo l’incidente sulla Statale 268 vicino Napoli non è stato l’unico sinistro ad aver segnato la giornata di venerdì 27 ottobre.

Sulla A14, tra Montemarciano e Senigallia, vicino Ancona, un uomo è morto dopo essere stato travolto mentre si trovava sulla corsia di emergenza, ma le indagini per ricostruire la dinamica sono ancora in corso.

Ancora, sull’Autostrada dei Laghi A8 – tra Milano e Varese – si è verificato uno scontro tra due auto. Uno dei due conducenti, una ragazza di 22 anni, è stata sbalzata fuori dall’abitacolo e ora si trova all’ospedale in gravi condizioni, trasportata con codice rosso.