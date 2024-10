Auto con 4 ragazzi a bordo si ribalta dopo un frontale a Napoli: morta una 19enne, feriti altri 6 giovani

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Tragico incidente a Napoli. Due auto con a bordo diversi giovani tra i 19 e i 23 anni si sono scontrate frontalmente in città. Una delle due si è ribaltata ed è andata a sbattere contro un edificio. Morta una 19enne, 6 i feriti.

Frontale a Napoli, un morto e sei feriti

Attorno all’1:30 della notte del 5 ottobre a Napoli in via Cupa dell’Arco, due auto si sono scontrate frontalmente all’altezza del civico 40. Su entrambe viaggiavano ragazzi giovanissimi, tra i 19 e i 23 anni.

Una delle due auto, con a bordo 4 persone, si è ribaltata ed è finita contro un edificio. Nell’impatto una delle passeggere, una ragazza di soli 19 anni, è morta mentre gli altri passeggeri e il conducente sono rimasti feriti.

La zona di Napoli dove è accaduto l’incidente

Anche chi si trovava nell’abitacolo dell’altra vettura, tre ragazzi in tutto, è rimasto ferito. Sul posto sono arrivati sia i soccorsi del 118 che i vigili del fuoco per estrarre i ragazzi dall’auto ribaltata.

La dinamica dell’incidente

Stando a quanto riporta il quotidiano il Messaggero, gli agenti della polizia municipale sarebbero riusciti a ricostruire con relativa precisione la dinamica di quanto accaduto nella notte a Napoli.

Una delle due vetture, quella con 3 ragazzi a bordo, era guidata da un 22enne e si sarebbe scontrata frontalmente con la seconda auto, guidata invece da una ragazza di 23 anni e con a bordo 4 giovani.

La seconda vettura si sarebbe ribaltata a causa del forte impatto finendo contro un edificio. Sarebbe in questa circostanza, e non nell’impatto dell’incidente in sé, che sarebbe morta la 19enne unica vittima del frontale.

I soccorsi e le condizioni dei ragazzi sopravvissuti

Subito dopo l’incidente sul posto sono arrivate due ambulanze del 118 per prestare il primo soccorso ai ragazzi rimasti feriti. Per la giovane vittima però non c’era già più nulla da fare.

Dei ragazzi feriti, i due conducenti sono stati subito sottoposti a test per verificare l’eventuale alterazione da sostanze, mentre gli altri hanno ricevuto cure mediche da parte dei sanitari. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

Il corpo della 19enne morta nell’impatto è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria che sta indagando su quanto accaduto per verificare eventuali responsabilità.