Auto cade in un dirupo e precipita su una casa prendendo fuoco a Sant'Agnello vicino Napoli: conducente vivo

Incidente a Sant’Agnello, nella provincia di Napoli, nella mattinata di sabato 3 febbraio: un’automobile si è ribaltata, è precipitata da un dirupo e poi è finita su una casa prendendo fuoco.

La ricostruzione dell’incidente a Sant’Agnello

La ricostruzione dei fatti è riportata dall’agenzia ‘Adnkronos’: alla guida dell’automobile che si è ribaltata, è precipitata in un dirupo ed è finita su una casa per poi incendiarsi c’era un ragazzo di 22 anni.

Sul luogo dell’incidente, in località Colli di Fontanelle, sono intervenuti i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Sorrento.

L’incidente stradale è avvenuto nella mattinata di sabato 3 febbraio in località Colle di Fontanelle, una frazione di Sant’Agnello, nella Penisola Sorrentina, in provincia di Napoli.

Come sta il protagonista dell’incidente a Sant’Agnello

Il 22enne alla guida dell’automobile protagonista dell’incidente in località Colle di Fontanelle è stato portato all’ospedale Maresca di Torre del Greco: è in prognosi riservata ma, miracolosamente, non è in pericolo di vita.

L’altro grave incidente a Caviate vicino Lecco

A Caviate, vicino Lecco, si è verificato un altro grave incidente stradale nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 febbraio: due ragazzi di 21 e 22 anni sono morti dopo che l’automobile su cui viaggiavano si è ribaltata all’uscita della Statale 36, nei pressi del lungolago. A bordo del veicolo era presente un terzo ragazzo, rimasto ferito gravemente.