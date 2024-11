Autista del bus picchiato a Parma, carabinieri in borghese arrestano un 16enne e vengono aggrediti dagli amici

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Aggressione a Parma. Un autista di autobus dell’azienda di trasporti pubblici locale Tep è stato picchiato da un 16 enne, poi arrestato da alcuni carabinieri in borghese, che hanno dovuto vedersela con gli amici dell’adolescente.

L’aggressione all’autista di bus a Parma

Nella serata del 13 novembre un autista di bus è stato aggredito a Parma da un ragazzo di 16 anni, mentre stava aspettando di cominciare il proprio turno in compagnia di altri colleghi.

“Un ragazzino ci ha avvicinati. Era agitato, cercava la rissa. Dopo avergli detto più volte di lasciarci stare si è girato e mi ha dato un pugno in faccia” ha dichiarato l’autista alla Gazzetta di Parma.

La zona di Parma dove è avvenuta l’aggressione

“Ho provato a reagire ma erano in tanti e non sono riuscito, a un certo punto ho anche ricevuto una bottiglia in faccia” ha poi continuato nel suo racconto la vittima dell’aggressione.

L’arresto del 16enne e la reazione degli amici

Poco dopo sarebbero intervenuti a sedare la rissa due carabinieri in borghese che si trovavano in zona proprio nell’ambito di un’operazione di contrasto alla criminalità giovanile.

I due militari sono riusciti a fermare uno dei ragazzi che stavano aggredendo l’autista, un 16enne, ma non prima che gli amici tentassero di liberarlo affrontandoli direttamente.

La rissa è stata filmata in un video molto circolato sui social. Il 16enne fermato sarebbe stato anche arrestato. Non si conoscono i reati che gli sarebbero stati contestati.

Il messaggio dell’azienda di trasporti locale

La Tep, l’azienda di trasporti pubblici locali per cui lavora la vittima dell’aggressione, ha diffuso in messaggio in solidarietà con il proprio dipendente: “L’azienda desidera esprimere la massima solidarietà e vicinanza al nostro conducente vittima di un’aggressione nella serata di ieri, mentre attendeva di prendere servizio” esordisce la nota.

“Si tratta di un episodio isolato, ma di estrema gravità, che ribadisce la necessità di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza del nostro personale e dei nostri passeggeri” prosegue il comunicato.

“A seguito dell’episodio di ieri sera, siamo in stretto contatto con le autorità pubbliche impegnate sul fronte della sicurezza territoriale per sviluppare sinergie e misure congiunte per proteggere ulteriormente chi lavora quotidianamente a contatto con il pubblico” conclude la Tep.