Autista del bus per la gita della materna ubriaco e drogato: fermato prima della partenza dalla polizia

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Ubriaco, stava per portare i bambini di una scuola materna a una gita scolastica, ma è stato fermato prima della partenza. Accade a Ciampino vicino Roma, dove un autista di autobus è stato trovato positivo a alcol e droga dalla polizia locale poco prima della partenza della gita. Un viaggio che avrebbe potuto avere conseguenze anche gravi.

Autista ubriaco e drogato

L’episodio è avvenuto nella mattinata di sabato 24 giugno a Ciampino, alle porte di Roma. A scoprire l’autista ubriaco sono stati gli agenti della polizia locale, che nell’ambito dei consueti servizi di prevenzione in materia di polizia stradale hanno effettuato il controllo dei bus in partenza per una gita scolastica.

Secondo quanto riporta Repubblica, i vigili hanno notato presso una scuola materna un autista visibilmente in condizioni non idonee alla guida. L’uomo inoltre nascondeva sul bus, accanto al sedile dal lato guida, una bottiglia di birra semivuota.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’episodio in una scuola materna di Ciampino (Roma)

Il test con l’etilometro svolto sul posto ha confermato lo stato di ubriachezza, i controlli successivi hanno poi fatto emergere che l’uomo aveva assunto anche sostanze stupefacenti.

La gita partita con un altro autista

I controlli sono stati fatti, anche con la collaborazione dei genitori e della stessa scuola, senza turbare i bambini. L’autista ubriaco è stato condotto presso gli uffici della polizia municipale.

L’uomo è stato sostituito alla guida del bus con un altro conducente, consentendo ai bambini di partire regolarmente per la gita scolastica.

Patente ritirata

Per l’autista del bus ubriaco, un uomo di mezza età, è ovviamente subito scattato il ritiro della patente di guida.

Ma non solo: l’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti.