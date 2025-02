Aurelio De Laurentiis rischia il processo per il falso in bilancio: sospetti sugli acquisti Manolas - Osimhen

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis rischia il processo per falso in bilancio. La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il patron del club di calcio partenopeo, ma anche per il suo “braccio destro” Andrea Chiavelli e per la stessa società calcistica. Al centro del procedimento ci sono le presunte plusvalenze fittizie legate agli acquisti di Kostas Manolas e Victor Osimhen.

La decisione della Procura di Roma su Aurelio De Laurentiis

La Procura di Roma, come riportato dall’agenzia ANSA, ha chiesto il rinvio a giudizio per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che rischia il processo per il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021.

Oltre che per il patron del club campano, i pm di piazzale Clodio, Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano, hanno formulato la stessa richiesta anche per il suo braccio destro, Andrea Chiavelli, e per la stessa società calcistica.

Fonte foto: ANSA

Il presidente del Napoli calcio Aurelio De Laurentiis e Victor Osimhen.

De Laurentiis rischia il processo per gli acquisti di Manolas e Osimhen

Al centro del procedimento ci sono le presunte plusvalenze fittizie nell’acquisto del difensore greco Kostas Manolas dalla Roma nell’estate del 2019 e nel trasferimento dell’attaccante nigeriano Victor Osimhen dalla squadra francese del Lille al Napoli nel 2020.

L’inchiesta

L’inchiesta sull’acquisto di Victor Osimhen è stata spostata nel mese di agosto del 2023 da Napoli alla Procura di Roma, perché è nella Capitale che è stato approvato il bilancio del Napoli.

L’attaccante nigeriano, protagonista del Napoli di Luciano Spalletti che ha vinto il terzo Scudetto del club campano, è stato acquistato dal Lille per una cifra complessiva di 71 milioni e 250mila euro.

Il Napoli, però, ha pagato solamente 50 milioni di euro al Lille, mentre gli altri 21 milioni sono stati pagati attraverso i cartellini del portiere greco Orestis Karnezis e di tre giovani calciatori, Luigi Liguori, Claudio Manzi e Ciro Palmieri. L’indagine si è concentrata proprio sulla valutazione di questi calciatori.

Nell’ambito della giustizia sportiva, ad aprile del 2022 il Tribunale federale ha prosciolto il Napoli e Aurelio De Laurentiis (per il quale la Procura federale aveva chiesto 11 mesi di inibizione).