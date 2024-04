Aumento del canone Telepass con nuovi prezzi per le offerte base, plus e pay per use: i nuovi servizi

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Aumento in vista per il canone mensile del Telepass. Dal 1 luglio 2024, infatti, le tariffe saranno più che raddoppiate, anche se a questo prezzo saranno legati nuovi servizi, come la possibilità di associare una seconda targa. L’aumento deriva dai maggiori costi aziendali e dalla crescente concorrenza: una fase delicata per Telepass, che mira ad ogni modo a investire 500 milioni di euro per espandere i servizi offerti e la propria clientela.

A quanto ammonta l’aumento del canone Telepass

I nuovi costi saranno ufficiali in estate e riguarderanno sia i nuovi clienti che quelli attuali, attraverso una modifica unilaterale dei contratti in essere. Questo vuol dire che chi è già abbonato al servizio potrà esercitare il diritto di recesso in modo gratuito.

L’offerta Base del Telepass costerà 3,90 euro al mese, oltre il doppio rispetto agli attuali 1,83 euro, consentendo l’associazione del dispositivo a due targhe per il telepedaggio e altri 4 servizi aggiuntivi.

Fonte foto: ANSA

Telepass ha abbracciato una nuova strategia che prevede una diversificazione dei servizi offerti

L’offerta Plus, invece, consentirà l’accesso a ben 25 servizi a fronte dello stesso prezzo, grazie a una promozione in vigore fino a dicembre 2025.

C’è infine l’opzione Pay per Use, che introduce un nuovo approccio. Gli utenti possono pagare solo un euro giornaliero, nei giorni in cui effettivamente utilizzano il Telepass.

Tuttavia, c’è un costo aggiuntivo: è necessario sborsare 10 euro per l’attivazione del servizio, mentre nelle altre opzioni questo costo è già incluso nel canone.

Il motivo dell’aumento del canone Telepass

Il rincaro delle tariffe del Telepass è determinato dall’aumento dei costi aziendali e dalla crescente concorrenza nel settore. Dopo la vendita di Autostrade per l’Italia da parte di Mundys (ex Atlantia), Telepass ha perso i benefici finanziari derivanti dalla gestione dei caselli, generando un aumento delle spese operative.

Inoltre, la comparsa di nuovi concorrenti come Unipolmove e Mooney ha spinto Telepass a rivedere le proprie strategie per mantenere la competitività in un mercato sempre più affollato.

Il piano del gruppo Telepass prevede un investimento di 500 milioni di euro in 5 anni per espandere i suoi servizi in 50 città italiane. L’obiettivo è aumentare il numero di clienti da 7 a 10 milioni e avvicinarsi a un fatturato di un miliardo di euro.

La strategia si focalizza sull’ampliamento e il potenziamento dei servizi di mobilità urbana già presenti in diverse città italiane, come la possibilità di usare lo strumento per pagare i ticket di accesso nelle Ztl (a Milano è già possibile).