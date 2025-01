Aumento dei prezzi delle sigarette dal 23 gennaio, quali marche costeranno di più

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Dal gennaio aumentano i prezzi delle sigarette in Italia, come previsto dalla legge di Bilancio 2024. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato i nuovi listini, con incrementi che interessano diverse marche. Gli aumenti, contenuti a pochi centesimi per pacchetto, variano a seconda del marchio.

L’aumento dei prezzi delle sigarette, annunciato dalla legge di Bilancio 2024, entra in vigore il 23 gennaio 2025. Il provvedimento prevede un incremento della tassazione specifica, passata a 29,50 euro per 1.000 sigarette, rispetto ai 29,30 euro del 2024.

La misura si inserisce in un piano pluriennale volto a ritoccare progressivamente i costi per i fumatori, incentivando la riduzione del consumo.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato i nuovi listini, validi da giovedì 23 gennaio, e ha confermato che, nonostante gli aumenti, non è stata introdotta alcuna tassa straordinaria, come si temeva nei mesi scorsi.

Di quanto aumentano?

L’aumento è contenuto e incide mediamente di pochi centesimi per pacchetto, a seconda della marca. Per esempio, il prezzo delle Marlboro Gold KS e delle Marlboro KS sale a 6,50 euro per astuccio da 20 pezzi, mentre le Chesterfield Blue KS registrano un aumento a 5,50 euro.

Le sigarette Philip Morris Filter Kings si attestano invece a 5,50 euro per pacchetto. Si segnala quindi un aumento di circa 0,30 euro a pacchetto, che si sommano ai precedenti aumenti.

La lista dei prezzi aggiornata

Ecco alcuni dei prezzi aggiornati per alcune delle marche più vendute in Italia:

Marlboro Gold KS, Marlboro KS: 6,50 euro;

Marlboro Mix, Marlboro Red Touch: 6,20 euro;

Marlboro Gold Pocket Pack: 5,40 euro;

Chesterfield Blue KS, Chesterfield Original KS: 5,50 euro;

Diana Blu KS, Diana Rossa KS: 5,30 euro;

Philip Morris Blue, Philip Morris Filter Kings: 5,50 euro;

Muratti Ambassador Blue KS, Muratti Red 100S: 6,50 euro;

L&M Blue Label KS, L&M Red Label KS: 5,50 euro

L’elenco completo è disponibile sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Gli aumenti rappresentano un ulteriore passo per uniformare la tassazione e scoraggiare il consumo, nonostante il loro impatto contenuto sul bilancio quotidiano dei consumatori.