Aumenti, trattenute e conguagli sulle pensioni di settembre 2023: cosa attendersi sul cedolino

Novità sul cedolino della pensione di settembre 2023. Tra una decina di giorni, coloro a cui spetta l’assegno mensile inizierà a ricevere il cedolino dell’Inps tra aumenti e trattenute.

Cosa sapere sulle pensioni di settembre 2023

Le pensioni di settembre 2023 saranno erogate, per chi si affida al ritiro del denaro alle poste, seguendo il consueto schema che fa fede all’ordine alfabetico.

Chi invece riceve la pensione direttamente sul conto corrente bancario non dovrà fare nulla.

Fonte foto: ANSA

Per il ritiro in contanti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, è possibile rivolgersi agli uffici postali presenti sul territorio.

Come funzionano le trattenute

In acconto e in saldo ci saranno le trattenute inerenti alle addizionali comunali,. Quindi ecco le addizionali regionali e le detrazioni rivolte solo alle persone a cui spettano e l’IRPEF.

Le pensioni di settembre per qualcuno saranno un po’ più alte grazie all’accredito del 730 con i relativi rimborsi per chi ha scelto di affidarsi all’Inps come sostituto d’imposta.

I conguagli

Entro il 20 agosto saranno elaborati i cedolini delle pensioni del mese di settembre 2023. Ci sarà anche una parte relativa ai conguagli. L’Inps ora è in pari con gli arretrati e gli aumenti che spettavano ai pensionati già nel mese di luglio.

Le minime portate in automatico a 600 euro

Alcuni degli importi minimi delle pensioni sono stati automaticamente fatti salire a 600 euro al mese. Da sottolineare anche che tutti i pensionati over 75 anni hanno beneficiato di un aumento e in aggiunta un assegno del valore non superiore ai 2100 euro al mese. La cifra è da intendersi in lordo.

Il calendario delle pensioni di settembre

Chi ritira la pensione alle poste dovrà seguire il solito ordine alfabetico. Ecco le date.

Venerdì 1° settembre: cognomi da A a B

Sabato 2 settembre: cognomi da C a D

Lunedì 4 settembre: cognomi da E a K

Martedì 5 settembre: cognomi da L a O

Mercoledì 6 settembre: cognomi da P a R

Giovedì 7 settembre: cognomi da S a Z.