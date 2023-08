Aumentano i casi di lebbra in Florida negli Stati Uniti: secondo uno studio sarebbe endemica, cosa vuol dire

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Un nuovo trend sta preoccupando gli Stati Uniti, con epicentro nel Sud-Est che si concentra sullo Stato della Florida. I casi di lebbra sono aumentati negli ultimi 10 anni con un picco raddoppiato rispetto al resto del Paese. La notizia arriva dall’autorevole CDC (Centers for Disease Control and Prevention) che considera ormai endemica la malattia che si pensava scomparsa.

In Florida aumentano i casi di lebbra: lo studio

Come riporta lo studio firmato dai ricercatori Aashni Bhukhan, Charles Dunn e Rajiv Nathoo pubblicato sulla rivista specializzata ‘Emerging Infectious Diseases’, nel centro della Florida si concentra almeno un quinto di tutti gli episodi di lebbra registrati nel 2020, per un totale di 159 casi.

A colpire di questa nuova tendenza è l’assenza di rischio di fattori tradizionali, ovvero la provenienza dei pazienti e le condizioni di trasmissione della malattia.

Fonte foto: iStock Aumentano i casi di lebbra in Florida, Stati Uniti. Uno studio sostiene che la malattia sia diventata endemica

Lo studio ha rilevato che la malattia è stata diagnosticata in un paziente di 54 anni che non è mai uscito dalla Florida e non presentava i fattori di rischio più noti.

Oltre al 54enne, altre persone sono risultate infette ma con le stesse modalità del paziente appena citato, un fenomeno che ha incuriosito i ricercatori.

Per questo lo studio considera ormai endemica la lebbra, che negli Stati Uniti ha raggiunto il picco nel 1983 per poi crollare e ripresentarsi nei primi anni 2000.

La rassicurazione dei ricercatori

Si parla di dati “preoccupanti”, ma nei fatti i ricercatori che hanno firmato lo studio – Charles Dunn, in particolare – rassicurano i lettori.

Dunn dichiara: “È una goccia in uno stagno, specialmente se la si guarda attraverso una lente globale. Il nostro documento evidenzia semplicemente che sembra esserci questa predilezione geografica, strana e intensa, per questa malattia che è molto rara”.

Negli Stati Uniti si registrano almeno 200 casi all’anno, una tendenza che non risulta in aumento.

Cosa significa “endemica”

Alla parola “endemica” hanno fatto ricorso diversi esperti nel periodo più difficile della pandemia del Covid-19, specialmente con la scoperta della variante Omicron.

Per endemia si intende, sostanzialmente, il fenomeno comunemente noto come “convivenza con il virus“. Quando la malattia è endemica, i dati epidemiologici sono sotto controllo e l’infezione rimane costante e senza troppe variazioni.

Cos’è la lebbra

La lebbra è definita anche morbo di Hansen ed è causata dal bacillo Mycobacterium Leprae. Le zone colpite dall’infezione sono la pelle e il sistema nervoso periferico.

La malattia si manifesta con chiazze cutanee che possono essere scambiate per sintomi di altre patologie (eczema, per esempio) e si può curare con antibiotici standard che possono far guarire il paziente anche nell’arco di una settimana.

Se non curata per tempo, la lebbra può portare a danni permanenti come la cecità e altre forme di disabilità che possono interessare anche i nervi.