Augusto Minzolini via da Stasera Italia su Rete 4: la reazione del giornalista dopo l'annuncio di Mediaset

Mediaset ha deciso di dare il ben servito ad Augusto Minzolini, giornalista ed ex senatore del Popolo delle libertà / Forza Italia: stando a quanto riportato, gli ha tolto la conduzione di Stasera Italia – Weekend pochi giorni prima di Natale. È lui stesso a svelare alcuni retroscena sulla vicenda.

La reazione del giornalista Augusto Minzolini

Secondo le parole riportate dal Corriere della Sera, Mediaset avrebbe fatto e disfatto tutto da sola: “Non l’avevo cercato, me l’avevano proposto loro” ha detto l’ex direttore del TG1 parlando del programma Stasera Italia, che non condurrà più.

Pur scherzandoci sopra, riporta la fonte, la notizia pare averlo colpito nel profondo, tanto che Augusto Minzolini sarebbe restio a parlarne, anche per non passare come la vittima della situazione. Ha tuttavia fatto trapelare qualcosa del suo stato d’animo e della situazione.

Augusto Minzolini è stato senatore per il centrodestra di Berlusconi dal 2013 al 2017

Sul motivo dell’addio, ha detto: “Mi è stato spiegato ma sinceramente non l’ho capito“. La notizia della fine della sua esperienza da conduttore è arrivata nella puntata della vigilia: “È terminato il nostro tempo a disposizione così come il mio ciclo alla conduzione di Stasera Italia” ha detto.

L’ex senatore via da Stasera Italia perché “poco cattivo”?

Stando a quanto fatto filtrare dal diretto interessato, i vertici dell’informazione di Mediaset avrebbero deciso di cambiare la conduzione del talk show dopo solo tre mesi perché insoddisfatti del livello di “cattiveria” messo in campo durante le puntate.

In controtendenza con la linea usuale di Rete 4, sottolinea il Corriere, Minzolini ha gestito il programma con modi pacati e cortesi, al contrario di un Mario Giordano o un Paolo Del Debbio, più combattivi. “È una questione di sintassi giornalistica – ha detto lui – quando faccio il conduttore lascio da parte le mie opinioni e cerco di mettere a confronto le idee, senza scatenare inutili risse“.

Sull’addio, ha poi aggiunto: “Era un’eventualità sempre possibile in questo lavoro, ma non si può certo dire che fosse un evento annunciato“, lasciando trapelare ancora una volta che la notizia è stata un fulmine a ciel sereno.

La carriera del giornalista ed ex direttore del TG1

Quella di Stasera Italia Weekend si è rivelata quindi una breve tappa nella vita di Augusto Minzolini, giornalista, politico e opinionista italiano che ha ricoperto diversi incarichi di alto prestigio. Di lui si è iniziato a parlare negli anni ’90, tanto che è stato coniato il termine “minziolismo” per definire un giornalismo che si basava sulla raccolta di dichiarazioni anche informale di uomini politici.

Dal 2009 al 2011 è stato direttore del TG1, intervenendo spesso in prima persona con editoriali posti in apertura di telegiornale. Nel 2013 è sceso invece in politica, candidandosi su richiesta di Silvio Berlusconi al Senato, nelle liste del Popolo delle Libertà.

Eletto, è stato senatore fino al 2017, quando si è dimesso. Terminata quell’esperienza, ha iniziato a collaborare come editorialista de Il Giornale, del quale diventa direttore dopo le dimissioni di Alessandro Sallusti. Esperienza, questa, terminata a ottobre 2023, poco prima di iniziare la conduzione di Stasera Italia – Weekend.