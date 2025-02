Augusta Montaruli di FdI spiega il "bau bau": la storia dei 24 mila euro nella cuccia del cane di Cirinnà

Augusta Montaruli di FdI si difende dopo il “bau bau” in diretta televisiva a Tagadà su La7. Punta dal collega Marco Furfaro del Pd che ricordava la condanna di Montaruli a 1 anno e 6 mesi per peculato, la diretta interessata ha cominciato ad abbaiare rievocando la storia dei 24.000 euro trovati nella cuccia del cane di Monica Cirinnà, ex senatrice democratica.

Marco Furfaro contro Augusta Montaruli

Montaruli e Furfaro si stavano confrontando sul tema della legalità parlando del caso Almasri. A un certo punto Furfaro ha contestato la presenza dell’interlocutrice, condannata per peculato: “Io, a differenza sua, ho la fedina penale pulita. Voi siete abituati ad avere problemi con la giustizia, io no”.

Augusta Montaruli ha immediatamente replicato abbaiando e mimando un cane con la mano, tirando in ballo la storia dei 24.000 euro ritrovati nella cuccia del cane di Monica Cirinnà.

Cirinnà e i soldi nella cuccia del cane

La vicenda risale all’estate del 2021, quando durante dei lavori di ristrutturazione nell’azienda agricola toscana di proprietà dell’allora senatrice Monica Cirinnà e del marito Esterino Montino vennero ritrovate 48 banconote da 500 euro ciascuna, per un totale di 24.000 euro, nascoste nella cuccia del cane.

Durante i lavori di ripristino in un capanno, un operaio si imbatté nelle banconote celate all’interno della cuccia del cane. La scoperta venne denunciata immediatamente alle forze dell’ordine, e fu avviata un’indagine per chiarire la provenienza del denaro.

Dalle indagini non è emerso alcun elemento utile a ricostruire chi avesse depositato il denaro nella cuccia del cane. Il pm ha concluso che non sussisteva alcuna ipotesi criminosa e ha chiesto l’archiviazione, decisione poi confermata dal gip.

Non ci sono evidenze in merito al coinvolgimento di Monica Cirinnà o del marito. “Però oggi non andrei più dai carabinieri, brucerei i soldi girando un video come prova”, ha confessato a Repubblica Esterino Montino.

Augusta Montaruli e il bau bau

Marco Furfaro “non mi ha riconosciuto come collega contestando la mia presenza in tv. E mi ha tolto la dignità di parola perché sono stata condannata”, si è difesa Augusta Montaruli.

“Il deputato Pd ha mancato di rispetto non solo a me, ma a tutto il Parlamento. Mi sono assunta le mie responsabilità, l’ho detto più volte. Una condanna non può essere però a vita e non può essere il lasciapassare per un trattamento volto all’umiliazione nei miei confronti, in un costante tentativo di lapidazione, volto a togliermi i miei diritti, tra cui c’è anche quello di parlare nel merito di sicurezza”, ha proseguito la vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Non può passare il concetto che chi è stato condannato non può più esprimersi”, conclude Montaruli, che è stata coinvolta nell’inchiesta “Rimborsopoli” e che è stata condannata a 1 anno e 6 mesi.