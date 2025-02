Augusta Montaruli abbaia a Marco Furfaro, sommersa dalle critiche sui social: "Il cagnolino di Giorgia"

Un video diventato virale in pochi minuti. Negli studi televisivi di Tagadà, la deputata di FdI, Augusta Montaruli, ha abbaiato al collega Marco Furfaro del Pd durante un confronto sull’informativa dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi alla Camera sul caso Almasri. Centinaia le critiche all’ex sottosegretaria sui social.

Cos’è successo tra Augusta Montaruli e Marco Furfaro

Mercoledì 5 febbraio Augusta Montaruli, deputata FdI, era ospite a Tagadà, trasmissione di La7 condotta da Tiziana Panella.

Durante un confronto con Marco Furfaro, ha interrotto il deputato Pd e membro della segreteria nazionale dem abbaiando, dicendo esplicitamente bau bau per circa un minuto, nell’imbarazzo generale tra ospiti e conduttrice.

L’ex sottosegretaria ha fatto riferimento al caso Cirinnà: “Parliamo della cuccia del cane di alcuni suoi esponenti di partito”.

Augusta Montaruli abbaia in tv e viene sommersa dalle critiche

Augusta Montaruli è stata travolta dalle critiche sui suoi profili social dopo l’episodio negli studi di Tagadà: “Ha toccato il fondo. Mi sono vergognata per lei, rendersi più ridicola di così credo sia impossibile”, scrive una utente.

C’è poi chi definisce quanto avvenuto “uno spettacolo che definire raccapricciante è poco. Oggi, lei, ha calpestato e disonorato il ruolo che ricopre. Le chiedo: quale colpa abbiamo noi italiani per meritarci una classe dirigente così, che non ha alcun rispetto per il ruolo che ricopre e va in TV ad abbaiare come se stesse in un circo. Avrebbe potuto replicare a Furfaro in altri mille modi. Se non riesce a mantenere la calma e soprattutto la lucidità, le consiglio di rimanere a casa, lei eviterebbe figuracce del genere e noi telespettatori tali scenette. Spero che rifletta su quanto accaduto e mi auguro che chieda scusa”.

Diversi utenti ricordando la condanna definitiva per peculato, con cui si è conclusa l’inchiesta nota come Rimborsopoli sull’uso illecito di fondu pubblici destinati ai gruppi consiliari della Regione Piemonte dal 2010 al 2014: “Cara la mia pregiudicata, se proprio non può fare a meno di abbaiare, sappia che in Albania c’è un canile tutto nuovo. L’avete costruito voi coi nostri soldi. Ci faccia un pensiero”.

E ancora: “Ma questa è la condannata per peculato che abbaia in diretta televisiva? Siamo a questo livello così squallido e miserevole tra i ranghi della maggioranza di governo? In che pozzanghera ci siamo ficcati a eleggere sta gente di caratura così infima?”.

Altri non mancano di sottolineare che “è allucinante ed è scandaloso che lei occupi un posto di rappresentanza del popolo italiano. Si vergogni e si dimetta. Vada a lavorare nei canili della Brambilla”.

Oppure: “Lei si dovrebbe solo vergognare. Quando penso che io pago le tasse per pagare lo stipendio a una come lei…”.

Infine c’è chi la definisce “il cagnolino di Giorgia“.

C’è anche chi critica Furfaro

Ma cosa è successo prima dello scontro tra Montaruli e Furfaro?

Alcuno utenti, su X, hanno comunque provato a prendere le difese di Montaruli criticando il deputato Pd, protagonista di un battibecco con il giornalista Sandro Iacometti che avrebbe poi portato alla scena diventata virale.

Dopo il diverbio, Montaruli ha detto a Furfaro: “Quando la sinistra attacca i giornalisti, nessuno fiata, tu oggi hai dimostrato…”.

La frase non termine perché Furfaro si rivolge alla deputata: “Innanzitutto mi dia del lei perché io non so chi sia, visto che non siamo amici. In secondo luogo, io a differenza sua ho la fedina penale pulita. Voi siete abituati ad avere problemi con la giustizia, io no”.

Ed è in quel momento che Montaruli risponde così: “E allora parliamo del tesoriere campano o della cuccia del cane…”, riferendosi al caso Cirinnà.

Allora Furfaro prova a ribattere, ma Montaruli fa il verso del cane.

Chi è Augusta Montaruli, deputata di FdI

Augusta Anita Laura Montaruli è nata a Torino il 14 settembre 1983.

Laureatasi in Giurisprudenza, è avvocata penalista dal 2016.

Ex moglie di Maurizio Marrone, attuale assessore regionale in Piemonte alle Politiche sociali e dell’integrazione socio-sanitaria, Emigrazione e cooperazione decentrata e internazionale, Usura e beni confiscati, Politiche della casa, delle famiglie e dei bambini.

In passato ha ricoperto diversi incarichi politici:

coordinatrice di Azione Giovani (organizzazione giovanile di Alleanza Nazionale), Fronte della Gioventù, Fare Fronte, Fronte Universitario e Fronte Nazinale

(organizzazione giovanile di Alleanza Nazionale), Fronte della Gioventù, Fare Fronte, Fronte Universitario e Fronte Nazinale dirigente provinciale di Alleanza Nazionale

membro dell’esecutivo nazionale del FUAN

assessora alla Cultura e consigliera comunale a San Mauro Torinese

alla Cultura e consigliera comunale a San Mauro Torinese consigliera regionale per il PdL dal 2010 al 2014

per il PdL dal 2010 al 2014 ingresso in FdI nel 2013

eletta deputata nel 2018 e riconfermata nel 2022

nel e riconfermata nel nell’ottobre 2022 è stata indicata da Giorgia Meloni come sottosegretaria al Ministero dell’Università e della Ricerca, dimettendosi pochi mesi dopo (febbraio 2023)

al Ministero dell’Università e della Ricerca, dimettendosi pochi mesi dopo (febbraio 2023) vicepresidente della commissione di vigilanza Rai dall’aprile 2023

Il 17 febbraio 2023 è stata condannata in via definitiva a 1 anno e 6 mesi per peculato dopo l’inchiesta Rimborsopoli, sull’uso illecito di fondi pubblici destinati ai gruppi consiliari della Regione Piemonte nel periodo 2010-2014 (era consigliera regionale).