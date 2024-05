Audio choc del candidato FdI a Torremaggiore vicino Foggia: "Sono fascista, contro stranieri e gay"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Bufera prima delle elezioni in Puglia, dove sta circolando un audio choc del candidato consigliere comunale a Torremaggiore (Foggia) con FdI, Matteo Delle Vergini, nel quale l’uomo si dichiara “fascista” e “contro stranieri, delinquenti, gay, scrofe e via dicendo”. La condanna della candidata sindaca, che prende le distanze.

L’audio del candidato di Torremaggiore (Foggia)

“L’alternativa c’è…”. È questo il motto presente sui volantini elettorali di Matteo Delle Vergini, candidato consigliere comunale nelle liste di Fratelli d’Italia a Torremaggiore, comune in provincia di Foggia, in Puglia.

Alternativa a cosa però, non è chiaro. O almeno, non lo era fino a prima che sul web spopolasse un audio del candidato, pubblicato dalla pagina Instagram “San Severo Trash”, nel quale l’uomo si è lasciato andare a una serie di affermazioni, espresse in dialetto, alquanto discutibili.

L’audio del candidato consigliere a Torremaggiore (Foggia) con FdI, nel quale l’uomo si dichiara “fascista, contro stranieri e gay”

“Sono fascista, sono della Lega, sono contro gli stranieri, delinquenti, gay (chiamati “ricchioni” nell’audio), scrofe e via dicendo” dice Delle Vergini nell’audio, che poi chiarisce: “Mi hanno messo, Fratelli d’Italia, che è diciamo di destra, per fare qualcosa per Torremaggiore”.

La replica della candidata sindaca con FdI

L’audio ha ovviamente creato non poco imbarazzo, generando anche una immediata reazione da parte della candidata sindaca con Fratelli d’Italia (lista sostenuta anche da Forza Italia), Margherita Di Pumpo, che ha prontamente preso le distanze dal suo candidato.

“Nessuna esitazione davanti a comportamenti così privi di senso civico per i quali non si può che esprimere sdegno e ferma condanna – ha detto Margherita Di Pumpo – La linea morale della candidata sindaco, così come quella di chi la sostiene, è solida e non certo compromessa dal comportamento di un singolo individuo, il solo responsabile di quanto detto e affermato. I suoi disvalori non ci appartengono”.

“Sono venuta a conoscenza dell’audio nella tarda serata di ieri, e sono immediatamente intervenuta per prendere le distanze – ha poi continuato la candidata sindaca – Il candidato è fuori dalle liste che presenteremo domattina. C’è estrema indignazione verso affermazioni che non appartengono alla sottoscritta, peraltro insegnante e dirigente scolastica, e alla coalizione che rappresento”.

Le distanze del partito

Sulla stessa linea della candidata sindaca anche il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Michele Di Virgilio, per il quale le affermazioni dell’ormai ex candidato consigliere “non rappresentano affatto le idee e i valori del partito quali la difesa della famiglia e dei confini nazionali nell’alveo della democrazia”.

“Prendiamo nettamente le distanze e condanniamo in toto le sue affermazioni” ha poi aggiunto Di Virgilio, che ha voluto anche specificare che Delle Vergini era “un aspirante candidato indipendente e non iscritto di Fratelli d’Italia”.

Le candidature definitive per le elezioni comunali di Torremaggiore, che si terranno l’8 e 9 giugno 2024, verranno presentate sabato 11 maggio. Ed è ormai certo che Matteo Delle Vergini non sarà presente.