Attrice Francesca Carocci morta per miocardite, indagati due medici: scambiata per un attacco d'ansia

Due medici dell’Aurelia Hospital di Roma sono indagati per omicidio colposo, in relazione alla morte dell’attrice 28enne Francesca Carocci. L’accusa è di aver scambiato una miocardite con un attacco d’ansia, errore che avrebbe portato alla tragica scomparsa della giovane interprete appassionata di teatro, avvenuta lo scorso 2 marzo.

Tutto ha inizio lo scorso 28 febbraio, quando Carocci avverte un’improvvisa fitta al petto all’altezza del cuore e si sente male.

Nel pomeriggio di quello stesso giorno – come riporta Repubblica – viene trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale capitolino, mentre è in preda alla febbre.

Dopo la fitta al petto, Carocci viene portata al pronto soccorso dell'Aurelia Hospital di Roma

Una volta raggiunta la struttura ospedaliera, i medici la sottopongono a diversi controlli e dimettono la ragazza dopo averle somministrato un antidolorifico. Carocci esce dall’ospedale 4 ore dopo gli esami.

L’ipotesi del medico legale

Secondo quanto emerso, i camici bianchi avrebbero effettuato un elettrocardiogramma e sottoposto la 20enne a diversi esami, rintracciando il valore della troponina.

Si tratta di una proteina presente nei muscoli scheletrici e nel miocardio, la cui concentrazione nel sangue può aumentare in presenza di infarti o altri danni di carattere cardiaco.

Secondo Luigi Cipolloni, medico legale nominato dalla procura, gli esami avrebbero evidenziato una sofferenza dell’organo cardiaco.

In base all’ipotesi avanzata da Cipolloni, quindi, le analisi sarebbero state lette con eccessiva superficialità.

Cosa è la miocardite

La miocardite è un’infiammazione del miocardio, il muscolo cardiaco, che può compromettere la capacità del cuore di pompare sangue. Le cause principali includono infezioni virali, batteriche o fungine, malattie autoimmuni e l’esposizione a sostanze tossiche.

I sintomi della miocardite variano e possono includere dolori al petto, affaticamento, mancanza di respiro, aritmie e, nei casi maggiormente gravi, insufficienza cardiaca. In alcuni casi, può essere asintomatica e scoperta solo attraverso appositi esami diagnostici.

Il trattamento dipende dalla gravità e dalla causa sottostante e può includere farmaci antinfiammatori, antivirali, e terapie di supporto per il cuore.