Attraversano i binari a San Pietro Berbenno e vengono travolti: morti due ragazzi di 16 anni

Due giovani stati travolti e uccisi da un treno alla stazione di San Pietro Berbenno, in provincia di Sondrio. La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di domenica 12 marzo.

Attraversano i binari e vengono travolti

Le vittime sono due sedicenni, uno di origini sudamericane, l’altro kosovare, e stavano rientrando a Sondrio dove abitavano dopo un pomeriggio trascorso al luna park di Berbenno in Valtellina. Stando alle prime ricostruzioni, non si sarebbero serviti del sottopassaggio pedonale per attraversare i binari: i due giovanissimi erano insieme ad alcuni amici quando hanno deciso di attraversare la ferrovia scavalcando il muretto che dà sulla strada statale 38.

Il macchinista del treno diretto alla stazione Centrale di Milano non ha potuto evitare l’impatto e per i due amici non c’è stato nulla da fare.

Dinamica in corso di accertamento

Come riferisce l’agenzia Ansa, sul posto è giunta alla Polizia di Stato, oltre ai carabinieri e ai soccorritori.

La dinamica è in corso di accertamento. La chiamata ai soccorsi è giunta alle 17:55 di domenica 12 marzo.

Disagi alla circolazione dei treni

Come riporta il Corriere della Sera, la circolazione ferroviaria lungo la tratta è stata interrotta.

Fonte foto: Tutticittà.it San Pietro Berbenno, in provincia di Sondio, luogo della tragedia

Trenord ha istituito bus sostitutivi tra Sondrio e Morbegno. I treni viaggiano regolarmente tra Milano Centrale e Lecco.

“Due vite ancora da vivere spente da un attimo di incoscienza. Che tragedia. Una preghiera per loro, le più profonde condoglianze alle loro famiglie”. A scriverlo su Instagram il vicepremier Matteo Salvini, commentando la notizia della morte dei due ragazzi.

Dall’inizio del 2023 si sono registrate più vittime che, inavvertitamente, hanno attraversato i binari mentre transitava un treno. Il 22 gennaio 2023 un 15enne è morto nella stazione di Chiari travolto da un treno. Il giovane avrebbe tentato di attraversare i binari proprio nel momento in cui il convoglio stava arrivando. Il treno lo avrebbe colpito di striscio, ma l’impatto è stato comunque violentissimo e per il 15enne non c’è stato nulla da fare.

Il 2 marzo, un uomo è stato investito da un treno della Linea A della metropolitana di Roma. È accaduto nella attorno alle ore 10,30, alla stazione Lepanto.

Una tragedia sfiorata, invece a San Maurizio Canavese (Torino) il 2 marzo. Una bambina di 4 anni si è allontanata da casa e ha lasciato i suoi parenti con il fiato sospeso. Poco dopo la piccola è stata ritrovata dai carabinieri mentre camminava sui binari della ferrovia insieme al suo cane.