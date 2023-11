Attraversa i binari e viene travolto da un treno vicino Milano: morto 32enne, avrebbe perso l'equilibrio

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un 32enne di origine ecuadoregna ha perso la vita dopo essere stato travolto da un treno a Pieve Emanuele, vicino Milano. L’uomo, secondo quanto appurato, sarebbe scivolato mentre stava attraversando i binari nella notte tra sabato 4 e domenica 5 novembre 2023 insieme a un amico, rimasto illeso.

Attraversa i binari e viene travolto dal treno

La tragedia si è consumata nella stazione di Pieve Emanuele, in provincia di Milano, dove un 32enne ecuadoregno e un amico hanno attraversato i binari per cercare di prendere un treno per tornare a casa. Ma dopo essersi messi in “salvo” sulla banchina, uno dei due è ricaduto sui binari proprio mentre stava passando un convoglio di Trenord.

L’impatto tra il treno e l’uomo è stato fatale, col corpo finito sotto il convoglio Milano-Voghera. Non c’è stato scampo per il 32enne, morto sul colpo davanti l’amico che invece è rimasto miracolosamente illeso.

Ipotesi sull’incidente

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento volontari di Pieve Emanuele, la Polfer e il 118 che però non ha potuto fare nulla per cercare di salvare il 32enne. Giunto sul posto anche il magistrato di turno per cercare di ricostruire quanto accaduto.

Secondo i primi rilievi, pare che si sia trattato di una tragica fatalità, col 32enne che avrebbe provato di corsa ad attraversare da un lato all’altro della banchina. Attraversando i binari si sarebbe reso conto del treno in arrivo e sarebbe anche riuscito a mettersi in salvo sulla banchina, ma stando alle prime ipotesi pare che poi abbia perso l’equilibrio ricadendo indietro sui binari proprio mentre stava passando il convoglio.

Illeso l’amico

Ad assistere inerme alla tragedia è stato l’amico, che invece è riuscito a mettersi al sicuro sulla banchina. L’uomo, stando a quanto riferito dai giornali locali, è riuscito a risalire i binari giusto in tempo, poi voltandosi ha visto l’amico travolto dal treno.

Lui è illeso, ma psicologicamente scosso per quanto visto. Sotto choc, l’uomo è stato visitato dal personale sanitario e trasportato in ospedale, ma non avrebbe riportato alcuna ferita.