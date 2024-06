Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un tribunale di San Paolo, in Brasile, ha condannato l’attore Juan Darthes a 6 anni di carcere per violenza sessuale. L’accusa è quella di stupro nei confronti di Thelma Fardin, collega sul set della popolare serie tv per ragazzi Il mondo di Patty.

L’attore argentino-brasiliano Juan Darthes, 59 anni, è stato condannato a 6 anni di carcere per lo stupro di Thelma Fardin, tra le protagoniste negli anni Duemila della serie tv per ragazzi Il Mondo Di Patty.

Lo ha deciso un tribunale di San Paolo, in Brasile, nel processo di secondo grado a carico dell’attore.

Il processo era iniziato nel novembre 2021, quasi tre anni dopo la prima denuncia da parte dell’attrice. Darthes era stato assolto in primo grado circa un anno fa, oggi è arrivata la condanna in appello.

Lo stupro sull’attrice Thelma Fardin della serie Il mondo di Patty

Thelma Fardin interpretava il personaggio di Giusy Beltran nella serie tv argentina Il mondo di Patty, andata in onda in Italia tra il 2008 e il 2010, Darthes aveva il ruolo di Leandro.

La violenza sessuale sarebbe avvenuta in Nicaragua nel 2009, al termine della tournée della serie, quando Thelma Fardin, oggi 31enne, era minorenne.

Le parole di Thelma Fardin dopo la sentenza

Thelma Fardin, divenuta un simbolo del movimento #MeToo, ha tenuto una conferenza stampa insieme a dei rappresentanti di Amnesty International dopo la condanna di Darthes.

“Dopo aver ascoltato la sentenza che ha ribaltato l’assoluzione dello scorso anno tutto è cambiato. Questo deve essere un messaggio di speranza per tutte quelle persone che ancora subiscono qualche tipo di abuso”, ha detto l’attrice.