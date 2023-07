Attilio Fontana invoca lo stato di emergenza in Lombardia: chiesti ristori per le aziende non assicurate

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

La Regione Lombardia chiederà lo stato di emergenza al Governo Meloni dopo i danni causati dal maltempo. Lo ha comunicato durante il Consiglio regionale l’assessore alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, fratello del presidente del Senato Ignazio. Mentre si quantificano i danni, nell’agenda del governatore Attilio Fontana c’è anche la richiesta, sempre all’Esecutivo, di una deroga per disporre ristori alle aziende agricole non coperte dall’assicurazione.

La conta dei danni

L’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, ha spiegato che un primo conteggio dei danni era stato fatto lunedì 24 luglio, prima del nubifragio notturno che ha rivoltato Milano come un calzino.

La stima era di circa 50 milioni di euro, saliti dopo quanto successo nelle ultime ore oltre i 100 milioni di euro: “E credo saremo costretti a veder crescere questo dato”, ha aggiunto.

Fonte foto: ANSA Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia

Lo stato di emergenza

Il presidente Attilio Fontana, a margine della seduta di Consiglio regionale di martedì 25 luglio, ha definito la situazione “sicuramente grave, nel senso che queste improvvise trombe d’aria non si sono mai verificate su questo territorio. E hanno creato sicuramente una serie di danni importanti da non sottovalutare”.

“Stiamo raccogliendo i dati per poter fare una richiesta al governo – ha aggiunto – affinché venga applicata la situazione dello stato di emergenza. Sicuramente i danni superano i 100 milioni di euro”.

Ristori alle aziende non assicurate

L’assessore regionale all’Agricoltura della Lombardia, Alessandro Beduschi, ha invece inviato al ministro Francesco Lollobrigida una lettera in cui ha chiesto al Governo non escludere dai ristori previsti in caso di calamità naturali le aziende agricole non coperte da assicurazione.

La situazione che si è creata negli ultimi anni, si legge in una nota del Pirellone, ha spinto molti agricoltori a rinunciare al ricorso a polizze assicurative “a causa dell’aumento dei costi di adesione” e, pertanto, per queste aziende non sarebbe prevista alcuna forma di ristoro.

Per questo “chiediamo al Governo di emanare una norma in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 102/2004 e di assicurare copertura finanziaria anche per le aziende agricole sprovviste di copertura assicurativa”.