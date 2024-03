Attesa per i funerali di Alexei Navalny oggi a Mosca, perquisizioni e rischio arresti nella Russia di Putin

Giornalista professionista esperto di relazioni internazionali e geopolitica, scrive anche di attualità, cultura ed economia. Collaboratore di diverse testate nazionali, ha scritto due libri e curato la pubblicazione in italiano di un saggio del politologo statunitense John J. Mearhseimer.

Cresce l’attesa per i funerali di Alexei Navalny, morto il 16 febbraio 2024 nella colonia polare artica dove era detenuto, per circostanze ancora da chiarire. Le esequie del dissidente russo e oppositore di Vladimir Putin sono previste oggi, venerdì 1° marzo a Mosca, alle 14 ora locale, le 12 in Italia, presso la chiesa dell’Icona della Madre di Dio, nel quartiere di Maryno, nel sud est di Mosca. Attese imponenti misure di sicurezza e una massiccia presenza della polizia, mentre cresce il timore di arresti.

Centinaia di persone in fila per rendere omaggio al dissidente russo

Centinaia di persone, tra cui molti giovani e anziani, stanno facendo la fila fuori dalla chiesa dove si svolgeranno i funerali di Navalny, in attesa di deporre dei fiori e sperando di poter entrare per rendere omaggio al defunto oppositore di Putin.

Secondo quanto riferito dalla Bbc, Kira Yarmish, portavoce di Alexei Navalny, ha dichiarato che i parenti di Navalny sono arrivati ​​all’obitorio alle 10 ora locale, ma il corpo del dissidente russo non è stato ancora consegnato loro. “Il programma per oggi non è cambiato, ma potrebbero esserci dei ritardi” ha affermato.

La polizia russa, secondo quanto riportato dall’Adnkronos, ha cominciato già da ieri, giovedì 29 febbraio, a sorvegliare il cimitero moscovita di Borisovskoe, ha denunciato Meduza citando il canale Telegram “We can explain”, il quale che afferma che agenti di polizia chiedevano i motivi della visita, esaminando i documenti di chi entrava nel cimitero, spiegando di essere impegnati nella “prevenzione di operazioni terroristiche”.

Le parole della moglie

Come confermato da un portavoce, Alexei Navalny sarà sepolto a Mosca, presso il cimitero Borisovskoye.

La vedova del blogger e oppositore di Putin, Yulia Navalnaya in un discorso pronunciato mercoledì 28 febbraio all’Europarlamento, ha detto di non sapere se il funerale si svolgerà in modo pacifico o se la polizia arresterà coloro che sono venuti a dare l’estremo saluto al marito.

Fonte foto: ANSA

Centinaia di persone in fila per rendere omaggio a Navalny