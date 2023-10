Attentato terroristico in Turchia, esplosione davanti al ministero dell'Interno ad Ankara: 2 morti e 2 feriti

Attacco terroristico in Turchia. Un attentatore suicida è morto dopo aver fatto esplodere una bomba nei pressi del ministero dell’Interno nella capitale Ankara. Morto anche un secondo terrorista, ucciso dalla polizia in uno scontro a fuoco, feriti due agenti.

L’attacco è avvenuto nella mattina di domenica 1 ottobre, attorno alle 9.30, quando si è sentita una forte esplosione nel centro di Ankara. Secondo quanto riferito dalle autorità turche, si è trattato di un attentato terroristico agli uffici del ministero dell’Interno.

Le immagini che arrivano dai media turchi mostrano un furgoncino danneggiato e crivellato di colpi in strada davanti alla sede del ministero dell’Interno, a pochi passi dal Parlamento.

BREAKING — An explosion and gun fire heard in Turkey’s capital Ankara around 9am in the morning, near the parliament and the ministries

Turkish Parliament opens today after summer recess

