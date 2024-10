Attentato terroristico alla Tusas di Ankara, di cosa si occupa l'agenzia attaccata in Turchia

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

La Tusas è stata oggetto di un attentato terroristico ad Ankara, in Turchia. Si tratta di un’agenzia pubblica del Paese che si occupa di sistemi e prodotti aerospaziali. Vediamo, nel dettaglio, cos’è e perché potrebbe essere stata scelta come bersaglio per motivi politici.

Attentato terroristico ad Ankara, in Turchia

Tusas è il nome turco per Tai, Turkish Aerospace Industries. Si tratta, come detto, di un’azienda pubblica di grande importanza che tratta sistemi aerospaziali.

Nella giornata di mercoledì 23 ottobre è stata attaccata da alcuni terroristi che, prima di venire neutralizzati, hanno provocato un bilancio nefasto. Sono morte 4 persone, altre 14 sono state ferite ma il conteggio è ancora in corso e potrebbe aumentare.

Fonte foto: ANSA

L’arrivo dei soccorsi alla sede di Kahramankazan della Tusas

Cos’è la Tusas

È stata la sede di Kahramankazan quella presa d’assalto: essa si trova nella provincia di Ankara, a circa 50 km dalla capitale.

La Tai è una delle principali aziende aerospaziali della Turchia ed è specializzata nella progettazione, produzione, modernizzazione e manutenzione di prodotti aeronautici e spaziali.

Come riporta Adnkronos, l’agenzia – che tanto centrale è per le sorti turche – è stata fondata nel 1984 e collabora spesso con il governo e anche con altre nazioni.

Di cosa si occupa

L’azienda svolge un ruolo primario nella difesa dello spazio aereo turco. La Tusas produce a livello internazionale aerei da aviazione civile e militari, elicotteri, airbus, droni, sistemi Uav (aeromobili a pilotaggio remoto), sistemi spaziali e F-16. Si occupa insomma di tecnologie militari avanzate.

Tai produceva inoltre parti cruciali per gli F-35, inclusi componenti per la fusoliera centrale, ed è tuttora un fornitore qualificato capace di creare prodotti di grande qualità.

È attiva anche nello sviluppo, progettazione e modernizzazione dei sistemi aerei senza pilota, dei sistemi missilistici e di quelli di difesa aerea.

Nemici e alleati della Tai

Ha un impatto non solo nella politica interna ma anche in quella estera. Svolge infatti diverse collaborazioni per progetti di difesa con nazioni estere, come gli Stati Uniti e altre potenze militari, ma anche con la Nato e diverse Ong. Appartiene quindi ancora all’Alleanza Atlantica e vi collabora fattivamente.

In passato aveva avuto una sua centralità anche nel programma F-35, il caccia stealth di quinta generazione sviluppato dagli Stati Uniti e dalla Nato. L’azienda continuava ad essere nel pieno del programma nonostante l’uscita dallo stesso della Turchia avvenuta già nel 2019.

Contro la Tai, attaccata oggi nella sua sede nelle vicinanze di Ankara, si sono schierati i gruppi che non condividono le politiche militari della Turchia: si tratta soprattutto di quelli di matrice separatista come il Pkk (Partito dei Lavoratori del Kurdistan). I droni militari della Tai sono stati utilizzati anche in questi conflitti con i ribelli.