Attentato terroristico a Gerusalemme con un'auto che investe i pedoni, aggressori fuggiti: trovata un'arma

Un’auto è stata lanciata contro dei pedoni. Sono tre le persone rimaste ferite, in maniera lieve, durante il presunto l’attacco terroristico avvenuto a Gerusalemme, in via Tchelet Mordechai e nella vicina via Yirmiyahu. La polizia, che ha inseguito gli assalitori a bordo dell’auto, è stata attaccata con una mitragliatrice improvvisata e mal funzionante. Gettata l’arma, gli assalitori hanno proseguito la fuga a piedi. Due persone sarebbero state arrestate.

Attentato terroristico a Gerusalemme

Videocamere di sicurezza hanno ripreso un’auto lanciarsi contro tre pedoni a Gerusalemme (Israele, che ha attaccato tre impianti nucleari iraniani) in via Tchelet Mordechai e nella vicina via Yirmiyahu. Si tratta di un’auto bianca, che poco dopo aver ferito i pedoni si schianta contro un’altra vettura. Nel video si vedono due persone lasciare l’auto con delle armi improvvisate.

Il tentativo di sparatoria finisce presto, con la mitragliatrice che resta inceppata e viene gettata a terra. Poi la fuga.

Trovata l’arma “Carlo”

La polizia ha dichiarato che si è trattato di un attentato terroristico, conclusosi in maniera non grave solo perché l’arma si è bloccata (a differenza dei 32 palestinesi morti ieri a Rafah). Le tre persone investite sono rimaste quasi del tutto illese. In loro soccorso è arrivata sul posto un’ambulanza di Magen David Adom.

Subito dopo l’attacco, i due aggressori si sono dati alla fuga, ma hanno lasciato dietro di loro l’arma improvvisata che la polizia israeliana identifica come mitragliatore “Carlo”.

Chi sono i pedoni investiti

L’attacco contro i pedoni non è andato a buon fine. Le ferite dovute allo scontro con l’auto sono risultate lievi, mentre l’arma che avrebbe potuto uccidere le persone sul posto si è bloccata prima di fare fuoco.

I pedoni, ora in cura presso il Centro medico Shaare Zedek, sono tre giovani uomini di età compresa tra i 15 e 21 anni.

Arrestate due persone

Secondo quanto appreso da LaPresse, due persone sarebbero state arrestate perché sospettate di essere responsabili dell’attacco.

Lo riferisce la polizia israeliana: i due sarebbero stati trovati dopo la fuga, nascosti vicino a un negozio chiuso.