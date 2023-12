Attentato nelle Filippine, l’esplosione durante una messa all’università: almeno 42 feriti e 4 vittime

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Sono almeno 4 le vittime e oltre 40 le persone rimaste ferite dopo l’attentato all’interno dell’università nella città di Marawi, nelle Filippine. L’esplosione avvenuta nel campus della Mindanao State University (MSU), all’interno della palestra. Il grave attentato è avvenuto nelle prime ore della giornata, durante la messa delle 7:00 del mattino, alla quale partecipavano principalmente studenti.

Attentato nell’università: bilancio

L’attentato nell’università di Marawi, nelle Filippine, è avvenuto durante una messa cattolica. Questa si teneva nella palestra del campus, dove alle 7:00 del mattino un’esplosione ha ucciso almeno 4 persone.

Secondo il portavoce dell’esercito filippino, il rapporto iniziale mostra un bilancio di 4 deceduti e oltre 40 persone ferite e trasportate d’urgenza al centro medico più vicino. Tra queste anche una persona dichiarata morta all’arrivo nella struttura medica.

Cosa c’è dietro l’attentato?

Il direttore della polizia della regione e in generale di brigata Allan Nobleza hanno dichiarato ai giornali locali che le autorità stanno indagando sull’esplosione e sulle motivazioni dietro questa. Secondo una prima ricostruzione, potrebbe trattarsi di una vendetta scatenata dall’operazione militare avvenuta il 2 dicembre nella provincia di Maguindanao del Sur.

L’operazione, avvenuta contro i membri della gruppo terroristico fondamentalista Dawlah Islamiyah-Filippine (conosciuto meglio come gruppo Maute), ha portato la morte di 11 militanti. Secondo l’autorità quindi l’attentato durante la messa potrebbe essere una “vendetta”.

La condanna

Nella provincia in cui ha sede l’università, come fa notare il governatore della regione, sono sostenuti i diritti umani fondamentali, compreso il diritto alla libertà di religione. Inoltre l’università stessa ospita sia musulmani che cristiani e per questo la condanna al gesto è ancora più forte.

Il presidente, che dopo il violento terremoto ha dovuto affrontare anche la nuova crisi, ha già promesso di voler assicurare alla giustizia gli autori dell’attentato alla MSU. Nel suo discorso ha condannato gli atti insensati e atroci perpetrati dei terroristi “stranieri” e ha garantito per la sicurezza degli studenti. Si uniscono alle condanne e agli appelli anche quelli dei politici, come il presidente del Senato originario della provincia colpita, che ricordano come nelle regioni si sia da tempo ritrovata la pace.