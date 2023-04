Attentato contro il primo ministro Kishida in Giappone, catturato un uomo: il video dell'esplosione

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Prima l’esplosione, poi la paura. È successo in Giappone, a Wakayama, intorno alle 11:30 ora locale. Il primo ministro Fumio Kishida stava tenendo un comizio per la sua corsa elettorale quando ad un certo punto un oggetto metallico e cilindrico gli è passato accanto, scatenando il panico. Gli uomini della sicurezza lo hanno subito messo al riparo e, secondo l’emittente locale ‘Nhk’, un sospettato sarebbe stato preso.

Attentato in Giappone, cos’è successo

Alle 11:30 ora locale Fumio Kishida, primo ministro giapponese, si trovava nella città portuale di Wakayama per un comizio elettorale.

Ad un certo punto un oggetto metallico e cilindrico lo ha sfiorato e poco dopo è arrivata l’esplosione.

Fonte foto: Getty Il primo ministro giapponese Fumio Kishida è stato tratto in salvo dopo un fallito attentato a Wakayama, nel Giappone occidentale

Dopo l’esplosione il primo ministro è stato subito tratto in salvo. Secondo le prime indiscrezioni pubblicate dall’agenzia ‘Jiji’, l’oggetto scagliato contro il leader sarebbe un tubo metallico artigianale simile a un fumogeno.

Kishida ha raccontato alla tv di Stato: “Ho visto lanciare qualcosa, ma sono riuscito a scappare e in quel momento ho potuto sentire l’esplosione”. ‘Nhk’ fa sapere che dal luogo dell’attentato non giungono notizie su possibili feriti.

La polizia ha catturato un sospetto

Come riporta ‘Reuters’ da fonti giapponesi, immediatamente dopo il lancio dell’oggetto la polizia ha catturato un ragazzo di 24 anni originario di Kawanishi e lo ha immobilizzato sull’asfalto.

Le forze dell’ordine hanno comunicato che per il momento non possono fornire ulteriori indizi sull’identità del sospettato, tanto meno sui motivi del gesto. Va detto che si parla, appunto, di un sospettato e tutte le indagini del caso sono in corso.

Un collaboratore di Kishida ha riferito: “[Il primo ministro] continuerà con i suoi eventi elettorali previsti per oggi e domani”.

Il precedente con Shinzo Abe

Nel luglio 2022 l’ex primo ministro Shinzo Abe, durante un comizio elettorale in una piazza di Nara, nel Giappone centro-occidentale, è stato ucciso a colpi di pistola.

L’attentatore, Tetsuya Yamagami, era un ex militare di 41 anni. Nel momento dell’arresto avrebbe riferito ai militari che alla base del suo gesto ci sarebbe stata un’insoddisfazione verso la politica di Shinzo Abe.