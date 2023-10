Attentato all'alto ufficiale degli 007 dell'Iran Mohammad Akiki: ferito in sparatoria, in condizioni critiche

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

L’alto funzionario dell’Intelligence iraniana Mohammad Akiki è rimasto gravemente ferito in un attentato avvenuto a Teheran domenica 15 ottobre 2023. L’uomo, che fa parte del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, è ricoverato in condizioni critiche.

Attentato ad Akiki

Mohammad Akiki è rimasto ferito in un agguato in Iran, nella capitale Teheran, in una sparatoria che sembra avesse come obiettivo principale proprio l’alto funzionario degli 007 iraniani.

Non si conoscono ancora i dettagli precisi dell’attentato, ma pare che Akiki sia stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco. Secondo gli esperti e gli analisti le prime ricostruzioni legherebbero l’agguato alla situazione esplosiva del Medio Oriente, con l’aggressione di Hamas a Israele e la risposta dello Stato ebraico.

In condizioni critiche

A dare la notizia dell’attentato ad Akiki è stato il sito Bnn network.

Lo scrittore israeliano Amir Tsarfati riporta sul suo canale Telegram che Mohammed Akiki si trova attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva di un ospedale di Teheran in seguito all’attentato e che le sue condizioni sarebbero critiche.

Le ipotesi sull’agguato

Diverse, come detto, le ipotesi sull’attentato consumatosi a Teheran. Tra queste, come riferisce La Repubblica, quella legata alla “dottrina 7 ottobre”, con i circoli politici, militari e d’intelligence di Israele che stanno analizzando un contesto radicalmente cambiato.

Meno probabile, invece, l’ipotesi per cui l’agguato ad Akiki sia legato alle proteste e alle tensioni in Iran contro il regime, proteste iniziate oltre un anno fa per la morte di Mahsa Amini.