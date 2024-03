Attentato a Mosca in una sala da concerto, il video dell'appello degli Usa: "Il nostro pensiero alle vittime"

Gli Stati Uniti si sono già pronunciati sull’attentato che a Mosca ha già i numeri della strage: nella sala da concerto Crocus City Hall almeno 40 persone avrebbero perso la vita e altre 100 sarebbero rimaste ferite. La tragedia si consumata nella tarda serata di venerdì 22 marzo e le operazioni di soccorso e di spegnimento dell’incendio sono ancora in corso.

La Casa Bianca è intervenuta sulla vicenda con un discorso tenuto da John Kirby, portavoce del Consiglio di Sicurezza Usa, che durante una conferenza stampa ha rivolto un appello a “tutti gli americani presenti a Mosca” invitandoli a restare dove si trovano. Contestualmente, Kirby ha definito “orribili” le immagini che arrivano da Mosca e ha dichiarato: “I nostri pensieri sono per le vittime”.

Da Mosca arrivano le prime immagini: sui social e dalle agenzie locali di stampa spuntano i filmati del momento in cui gli uomini in divisa mimetica hanno fatto irruzione alla Crocus City Hall aprendo il fuoco sui presenti. Secondo i media, come ad esempio ‘Interfax’, gli autori dell’attentato sarebbero almeno cinque, quattro dei quali in fuga. Nel parcheggio della Crocus City Hall, nel frattempo, sarebbe stata rinvenuta un’auto imbottita di esplosivo. Kiev ha negato qualsiasi coinvolgimento nell’attentato.