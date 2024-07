Attentato a Donald Trump, le parole dei testimoni presenti al comizio: “La polizia era stata avvertita”

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Sono in corso le indagini per ricostruire le dinamiche dell’attentato contro l’ex presidente Donald Trump. Ascoltate dalla stampa locale anche le persone presenti al comizio di Butler, in Pennsylvania. Il racconto dei testimoni sopravvissuti agli spari e l’ipotesi di una falla nella sicurezza. Pare che la polizia fosse stata avvertita della presenza di un uomo armato sul tetto di un edificio vicino.

I testimoni dell’attentato a Donald Trump

Le forze dell’ordine statunitensi hanno già iniziato a raccogliere le testimonianze dei cittadini presenti al comizio di Butler, in Pennsylvania.

E i loro racconti sono giunti anche alla stampa locale. Un uomo afferma di aver sentito un vicino esclamare “Oh dio, ha una pistola”, per poi notare un ragazzo steso sotto una coperta in cima a un edificio.

Fonte foto: ANSA Gli istanti precedenti all’attentato

Secondo il testimone, l’uomo impugnava un fucile M-16 (ma l’arma del delitto confermata dalle autorità è un fucile semiautomatico di tipo Ar-15).

Sentiti i colpi che, stando alle testimonianze, sarebbero stati almeno 4 o 5 di fila, la folla si è gettata a terra e ha iniziato a scappare.

A quel punto, racconta uno dei testimoni oculari del tentato omicidio di Donald Trump, si sarebbe visto il colpo degli agenti raggiungere il cecchino.

In seguito, prosegue l’uomo, la polizia è corsa incontro alle persone tra il pubblico per scortarle fuori dal luogo dell’attentato.

La polizia avvertita dell’uomo sul tetto

Non ci si spiega come un uomo armato sia riuscito ad avvicinarsi così tanto al luogo del comizio senza essere notato dagli addetti alla sicurezza.

Seppur fuori dall’area dell’incontro, il cecchino – identificato nel 20enne Thomas Matthew Crooks – si trovava a poche centinaia di metri di distanza dal palco.

Stando a quanto raccontato da uno dei testimoni, l’uomo sul tetto sarebbe stato notato immediatamente dalla folla: “Ho visto un ragazzo spostarsi da un tetto all’altro”.

Il testimone afferma di aver avvertito un ufficiale della presenza del ragazzo sul tetto, che sembra potesse essere armato. Ma, a quanto pare, una volta accortisi della pericolosa vicinanza dell’attentatore, era già troppo tardi.

Un morto e due feriti gravi tra i presenti

Non sono ancora state rilasciate ulteriori notizie a riguardo, ma l’ex presidente Trump non è stato l’unica vittima dell’attentato.

Nel corso della sparatoria, alcuni proiettili sono finiti in mezzo alla fitta schiera di presenti, colpendo alcuni dei cittadini arrivati per assistere al comizio.

Sembra certa la presenza di almeno un morto tra i presenti, mentre altre due persone ferite si troverebbero in ospedale in gravi condizioni.