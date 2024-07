Attentato a Donald Trump, il messaggio della premier Meloni: “Il dialogo prevalga su odio e violenza”

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Donald Trump è stato vittima di un attentato. Raggiunto da colpi di fucile nel corso di un comizio in Pennsylvania. A poche ore dall’accaduto, gli esponenti della politica italiana lanciano messaggi di sostegno e solidarietà all’ex presidente Usa. Sui social, la premier Giorgia Meloni lancia un appello contro la violenza, mentre Matteo Salvini invia parole di incoraggiamento. Sull’accaduto si è esprime anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Il messaggio di Giorgia Meloni a Donald Trump

A poche ore dall’attacco subito da Donald Trump durante un comizio, la premier italiana Giorgia Meloni invia un messaggio di solidarietà al collega statunitense.

“Seguo con apprensione gli aggiornamenti dalla Pennsylvania, dove il 45esimo Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato colpito durante un comizio” ha scritto il presidente del Consiglio sui propri canali social.

La leader di Fratelli d’Italia invia a Trump “solidarietà e auguri di pronta guarigione” e invoca in seguito l’inizio di un nuovo clima per la campagna elettorale in Nord America.

“Che i prossimi mesi possano vedere prevalere dialogo e responsabilità su odio e violenza” ha scritto Giorgia Meloni.

Della stessa linea è il vicepremier Antonio Tajani, che ha così commentato: “Io mi auguro che la violenza non sia più protagonista di una campagna elettorale così importante per gli Stati Uniti ma anche per il mondo intero”.

Sempre sui social, anche il vicepremier Matteo Salvini ha mostrato il proprio sostegno a Trump, con un video e un sintetico: “Go Donald go!!!”.

La solidarietà del vicepremier Antonio Tajani

Della stessa linea di Giorgia Meloni è il vicepremier Antonio Tajani, che ha commentato con rammarico l’accaduto:

“Ci preoccupa, ci sconvolge, non dovrebbe mai accadere che in un grande Paese democratico come gli Usa, la casa della democrazia nel mondo, una luce per tutti quanti, invece viene sconvolto da un altro attentato durante la campagna elettorale”.

“Fortunatamente – ha aggiunto il ministero degli Esteri – Trump non è stato colpito gravemente Ma io mi auguro che la violenza non sia più protagonista di una campagna elettorale così importante per gli Stati Uniti ma anche per il mondo intero”

Infine, Tajani ha ribadito la “profonda vicinanza agli Stati Uniti”, condannando “la violenza che non può avere spazio nel dibattito democratico”.

Il post sui social di Matteo Salvini

Così come la premier, anche Matteo Salvini ha scelto i social per dimostrare la propria vicinanza al collega d’oltreoceano.

Il vicepremier ha prima pubblicato su X il video dell’attentato, con il sintetico ma incoraggiante augurio: “Go Donald go!!!”. Per poi ribadire il proprio appoggio a Trump, “più forte di tutto e di tutti. Questo è il presidente di cui ha bisogno l’America”.

Proprio nelle ultime ore, il leader della Lega aveva sottolineato il proprio appoggio a Donald Trump nelle prossime elezioni. “Io non ho mai nascosto la mia simpatia umana e la mia sintonia culturale. – aveva dichiarato – Sto seguendo questa campagna elettorale appassionante”.