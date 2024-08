Attentati concerti Taylor Swift a Vienna, nuove rivelazioni: il piano per uccidere "decine di migliaia" di fan

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La CIA ha rilasciato nuovi dettagli in merito al piano di attacco ai concerti di Taylor Swift che si sarebbero dovuti tenere a Vienna tra l’8 e il 10 agosto. Il piano dell’attentato, che avrebbe potuto causare la morte di “decine di migliaia” di fan, è stato sventato grazie all’intervento tempestivo delle autorità. La scoperta dei piani hanno portato alla cancellazione degli spettacoli e di recente Swift si è espressa in merito, dispiaciuta per non aver potuto accontentare i fan.

Nuovi dettagli: il piano degli attentatori

Il piano di attacco previsto per i concerti di Taylor Swift a Vienna sono stato sventati grazie alla collaborazione tra le agenzie di intelligence internazionali e le autorità austriache.

Durante un summit dell’intelligence tenutosi nel Maryland, il vicedirettore della CIA, David Cohen, ha rivelato che il principale sospettato aveva giurato fedeltà allo Stato Islamico e pianificava di attaccare con coltelli o esplosivi artigianali i fan radunati fuori dallo stadio prima del concerto.

Fonte foto: ANSA Folla fuori dallo stadio a Londra per il concerto di Taylor Swift

L’obiettivo dichiarato era di “uccidere il maggior numero possibile di persone”, sfruttando la presenza di oltre 30mila fan che si sarebbero radunati fuori dall’arena. L’intervento delle autorità ha evitato un bilancio spaventoso di vittime e feriti.

La risposta di Taylor Swift

Le autorità austriache, supportate dalle informazioni fornite dalla CIA, hanno neutralizzato la minaccia, arrestando i sospettati prima che potessero mettere in atto il loro piano.

La notizia della cancellazione dei concerti ha inizialmente sconvolto i fan, ma la successiva rivelazione dei dettagli sull’attentato pianificato ha trasformato lo shock in gratitudine per il lavoro svolto dalle forze dell’ordine.

Taylor Swift, visibilmente scossa, ha espresso il suo profondo rammarico per la cancellazione, ma ha sottolineato quanto sia stata riconoscente verso le autorità per aver, molto probabilmente, salvato delle vite.

Le ripercussioni sulla sicurezza

L’attentato sventato ha avuto ripercussioni significative non solo per Taylor Swift e i suoi fan, ma anche per l’intero settore degli eventi musicali.

La sicurezza nei concerti nel mese di agosto, quando è scattato l’allarme a Vienna, è diventata una priorità per molti organizzatori, con una crescente attenzione alla prevenzione di minacce terroristiche.

La paura che episodi del genere possano ripetersi ha portato infatti molti organizzatori a rivedere le misure di sicurezza, adottando protocolli più stringenti per garantire la sicurezza degli spettatori.