Attacco con coltello a Berlino, chi è l'aggressore fermato dalla polizia dopo la fuga in città

La procura di Berlino ha confermato l’identità dell’aggressore che ha accoltellato un turista spagnolo presso il Memoriale dell’Olocausto. L’autore dell’attacco sarebbe un ragazzo di 19 anni di nazionalità siriana, arrivato recentemente in Germania e attualmente con lo status di richiedente asilo. Ancora ignoto il movente dietro l’aggressione.

Chi è l’aggressore di Berlino

Il quotidiano tedesco Bild aveva per primo indicato in un ragazzo di 19 anni di nazionalità siriana l’autore dell’attacco di Berlino.

La notizia è stata in seguito confermata all’agenzia di stampa Dpa da fonti della Procura della capitale tedesca.

L’uomo catturato dalle forze dell’ordine e segnalato come l’aggressore dell’attacco al memoriale ha 19 anni ed è siriano.

Si tratta di un giovane richiedente asilo, di cui tuttavia non si conoscono le motivazioni che avrebbero portato all’accoltellamento di un turista.

L’attacco al memoriale dell’Olocausto

Un uomo di 30 anni, turista in arrivo dalla Spagna, è stato accoltellato a Berlino, nei pressi del Memoriale dell’Olocausto.

L’attacco è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 21 febbraio, l’aggressore è stato catturato circa tre ore dopo.

La vittima si trova ricoverata in ospedale e, nonostante le serie ferite, non si trova in pericolo di vita.

Non è stata ritrovata l’arma del delitto né sono state rilevate le dinamiche che hanno portato all’aggressione.

Alcuni testimoni hanno raccontato all’emittente locale RBB che tra i due uomini ci sarebbe stato uno scontro nel corso del quale uno dei due avrebbe tirato fuori quello che sembra essere un coltello.

Paura prima delle elezioni

L’aggressione avviene a poca distanza dalle elezioni parlamentari in Germania, ed è soltanto l’ultimo dei recenti attacchi nel paese.

Nello stesso luogo, a gennaio, un uomo di origini afghane con problemi psichiatrici accoltellò una bambina di 2 anni e un passante di 41 anni.

A fine dicembre, un cittadino saudita si scagliò con l’auto sulla folla riunitasi per i mercatini di Natale di Magdeburgo.

Tali episodi sono entrati a far parte della campagna elettorale tedesca, diventando un pretesto per avallare le politiche di stampo xenofobo dei partiti di estrema destra.

Mentre, a inizio febbraio, centinaia di migliaia di persone hanno manifestato nelle principali città tedesche contro possibili alleanze tra l’ala dei conservatori e l’estrema destra dell’Afd.