Attacco armato in un municipio in Messico, ucciso il sindaco e altre 17 persone: chi è stato

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Gravissimo fatto di cronaca quello che arriva dal Messico: è stato sferrato un attacco armato contro il municipio di un paesino a circa 300 km dalla capitale. Numerose le vittime, tra cui il sindaco: dietro la sparatoria ci sarebbe una gang collegata ad un cartello della droga.

Attacco al municipio: ucciso il sindaco

Sta suscitando clamore internazionale il violento attacco armato accaduto a San Miguel Totolapan – nello stato di Guerrero – nel pomeriggio di ieri, mercoledì 5 ottobre 2022. Stando a quanto riportato dalla BBC, è particolarmente pesante la conta dei morti.

Almeno 18 persone sono state uccise nel massacro al municipio e tra queste c’è anche il sindaco Conrado Mendoza Almeda. Uccisi anche dipendenti municipali e in rete stanno circolando terribili immagini dei corpi e dell’edificio crivellato di colpi.

Non solo: oltre a colpire il town hall di Totolapan, è stato sferrato un attacco anche a casa del padre di Almeda, ovvero l’ex sindaco Juan Mendoza Acosta – ucciso a sua volta. Tutto sarebbe già stato collegato ad una nota gang locale.

Chi c’è dietro l’omicidio di massa

Le fonti locali sostengono che dietro l’attacco al municipio in Messico ci sarebbe un gruppo criminale noto come Los Tequileros: dal 2015 al 2017 hanno già seminato il panico nella zona, minacciando diversi sindaci della zona, e sarebbero collegati ad un potente cartello della droga.

San Miguel Totolapan si trova infatti in un territorio noto come Tierra Caliente, una parte del Messico pesantemente controllata dai cartelli: sono molti i gruppi che lottano per ottenerne il controllo, vista la sua posizione strategica per le rotte che portano al nord, al corridoio del Pacifico.

I Los Tequileros sarebbero tornati nella regione solo di recenti: erano spariti dopo la morte del loro leader Raybel Jacobo de Almonte. Poco prima dell’attacco, avrebbero pubblicato alcuni video nei social media annunciando il loro ritorno.

Interviene il ministro della difesa

L’attacco a Totolapan ha profondamente scioccato il Messico ed è estremamente violento anche secondo gli standard locali. Il partito del sindaco ucciso ha condannato l’attacco come codardo e chiesto immediata giustizia.

Il ministero della difesa messicano, si apprende, ha inviato sul posto unità dell’esercito e della marina per far partire una caccia ai sicari che hanno sferrato l’attacco al municipio. Per farlo, alcune grosse auto prima hanno bloccato gli accessi alla strada.

Il governatore della regione, Evelyn Salgado Pineda, in un tweet ha dichiarato di essere profondamente addolorata per le perdite subite.