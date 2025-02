Attacco alla scuola di Orebro in Svezia, svelata l'identità del killer: chi era e il dubbio del nome

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Svelata l’identità del killer di Orebro, città della Svezia nella provincia storica di Närke. L’uomo si chiamava Rickard Andersson. Prima di togliersi la vita, è entrato in un centro di formazione per adulti e ha ucciso 10 persone. Nelle scorse ore i media svedesi hanno pubblicato una foto del 35enne da ragazzo. Piccolo giallo sulla sua identità: il suo nome di battesimo sarebbe Jonas Simon. Qualche anno fa, però, avrebbe cambiato le sue generalità facendosi chiamare Rickard Andersson.

Strage di Orebro in Svezia: svelata l’identità del killer

Secondo quanto emerso dalle indagini, il 35enne aveva problemi mentali. Nonostante ciò aveva ottenuto il porto d’armi. La strage compiuta a Orebro sarebbe stata eseguita con un fucile da caccia di cui il killer aveva regolare licenza.

I parenti hanno parlato di Rickard Andersson descrivendolo come “una persona schiva”. Alcuni suoi compagni di scuola hanno spiegato che non di rado era bersaglio di derisione.

Fonte foto: ANSA Agenti della polizia sul luogo della strage

Gli inquirenti svedesi hanno confermato che dalle indagini è emerso che il 35enne soffriva di problemi mentali. Per tale motivo gli è stato vietato di accedere al servizio militare. Non gli è invece stata negata la licenza per quattro fucili da caccia.

Il rebus sul movente

L’uomo, dopo essere entrato nella scuola di avviamento professionale di Orebro, ha aperto il fuoco, uccidendo 10 persone. Poi si è suicidato. al momento non sono state trovate tracce su internet o sui social media utili per chiarire il movente della strage.

Per ora chi indaga non vede indizi che possano ricollegare la strage a una matrice ideologica. Questo è ciò che ha riferito il capo della polizia Roberto Eid Forest in una conferenza stampa tenuta nelle scorse ore.

Forest ha rimarcato che si sta continuando “a indagare sulle circostanze intorno all’attentatore e a cercare di determinare se vi siano altre persone coinvolte”.

La vita appartata di Rickard Andersson e la testimonianza dei vicini

Il capo della polizia ha anche spiegato che ci sono prove che il 35enne si è suicidato all’arrivo della polizia. La casa del killer, un appartamento nel centro della cittadina che sorge a circa 200 chilometri da Stoccolma, è stata perquisita.

Sono anche stati interrogati i vicini di casa di Andersson che hanno detto di non averlo mai visto. Da quanto emerso, il 35enne viveva da solo e conduceva una vita ritirata.

Il primo ministro Ulf Kristerssson ha definito la strage la “peggiore sparatoria di massa della storia svedese”.