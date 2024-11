Attacco a un monastero in Spagna, ucciso un frate e feriti tre confratelli. Caccia all’aggressore a Valencia

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Violento, inspiegabile, attacco in un monastero francescano in Spagna. Un uomo, non ancora identificato, ha fatto irruzione nelle celle dei canonici, uccidendo un frate e ferendo gravemente tre confratelli. Il brutale omicidio è avvenuto nell’istituto sacro del Santo Spirito del Monte a Gilet, nella provincia di Valencia. È caccia al killer in fuga.

Attacco in un monastero in Spagna

Nella mattina di sabato 9 novembre, si è registrato un violento attacco nel monastero del Santo Spirito del Monte, nel comune spagnolo di Gilet.

Un uomo, segnala l’agenzia di stampa nazionale Efe, si è introdotto nell’edificio, per dirigersi all’interno dei dormitori dei frati.

Gridando, riportano le testimonianze dei presenti, di essere Gesù Cristo venuto a ucciderli, ha iniziato ad aggredire violentemente i confratelli.

Dopo essersi scagliato contro quattro dei canonici che in quel momento si trovavano nelle celle del monastero, l’aggressore si è poi dato alla fuga.

Ucciso il frate Juan Antonio Llorente

Vittima dell’attacco è Juan Antonio Llorente, frate di 76 anni, deceduto dopo essere stato condotto d’urgenza all’ospedale più vicino a causa di un trauma cranico.

Feriti, con contusioni e traumi, e attualmente ricoverati in ospedale altri tre frati di 57, 66 e 95 anni.

Gli unici a essere scampati all’aggressione sono stati i due confratelli che in quel momento si trovavano, rispettivamente, nell’orto e in chiesa a celebrare la Messa mattutina.

Caccia al killer a Valencia

L’uomo, non ancora identificato, probabilmente uno squilibrato, è stato descritto dai testimoni come una persona bianca di mezza età.

Dalle ore successive all’attacco è partita la caccia al killer, riuscito a far perdere le sue tracce dopo la fuga.

Gli agenti delle forze dell’ordine hanno esteso le ricerche all’intera zona montuosa nei dintorni del monastero di Gilet.

L’omicidio è avvenuto nella provincia di Valencia dove, nelle stesse ore, si svolgeva una massiccia mobilitazione contro il governatore, accusato di cattiva gestione a seguito della tragica alluvione che ha colpito la città spagnola.