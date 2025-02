Attacco a Ilaria Salis dal portavoce di Orban in Ungheria, botta e risposta sulla foto in manette in cella

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Ilaria Salis va in tv da Fabio Fazio e la politica ungherese non ci sta: Zoltan Kovacs, portavoce di Viktor Orban, ha pubblicato un fotomontaggio realizzato con IA che ritrae l’europarlamentare dietro le sbarre di una prigione, in risposta a un post della trasmissione “Che tempo che fa”. Ne è nato un botta e risposta su X, con Salis che ha denunciato gli attacchi sistematici nei suoi confronti.

Il post del portavoce di Orban

“Dovresti essere qui e non in tv”: questo il post su X di Zoltan Kovacs, il portavoce di Viktor Orban, a corredo dell’immagine creata con l’intelligenza artificiale, attraverso la quale ha “immaginato” nuovamente Ilaria Salis in carcere.

La pubblicazione è arrivata come conseguenza della partecipazione dell’europarlamentare a “Che tempo che fa” nella puntata di domenica 9 febbraio, concretizzata in un tweet di risposta alla trasmissione.

Fonte foto: ANSA

Il portavoce del governo ungherese Zoltan Kovacs

La risposta di Ilaria Salis

Ilaria Salis ha replicato all’attacco da parte del politico ungherese, denunciando a sua volta di essere presa costantemente di mira. “Tale signore, in preda a un’evidente frustrazione, si esprime in questi termini nei confronti di una cittadina italiana ed europea, di una deputata del Parlamento europeo” ha scritto Salis.

“Ogni volta che prendo parola, in Parlamento o sui media, vengo attaccata sistematicamente da esponenti del governo ungherese o dai loro alleati di estrema destra”.

Salis ha aggiunto che oltre agli insulti deve assistere alle invocazioni di pene esemplari nei suoi confronti. “Nonostante queste continue pressioni, continuerò a testa alta a difendere gli ideali in cui credo” ha concluso.

La polemica è proseguita ancora, con Kovacs a ribattere. “Se lei è innocente, perché si nasconde dietro l’immunità del Pe? Invece di fare la vittima, dovrebbe affrontare la giustizia come chiunque altro” ha replicato. “Ci risparmi le lezioni di democrazia: l’Ungheria sostiene lo stato di diritto e nessun melodramma cambierà i fatti”.

Ilaria Salis da Fazio a Che tempo che fa

Ospite a “Che tempo che fa”, Ilaria Salis ha definito il suo processo in Ungheria un caso politico. Accusata di aggressione a militanti neonazisti, rischia fino a 24 anni di carcere, ma l’elezione al Parlamento europeo ha sospeso il procedimento.

“Io ho fatto 15 mesi di carcere preventivo, senza che sia stato portato nessun elemento. Se ci fossero stati degli elementi a fondamento di queste accuse, il processo si sarebbe concluso molto prima” ha affermato. “Sono stata bersaglio di dichiarazioni pesanti anche da parte del premier Orban, vengo descritta come una delinquente, una terrorista che merita una pena esemplare”.

“Io sono stata liberata e il processo è stato sospeso nel momento in cui sono stata eletta. La situazione è ancora aperta perché l’Ungheria ha pensato di chiedere al Parlamento la revoca” ha aggiunto.