Atac chiude la Metro C a Roma in anticipo, i nuovi orari dal 23 settembre e in quali giorni si ferma del tutto

A partire da lunedì 23 settembre 2024 Atac chiuderà in anticipo la Metro C a Roma: i nuovi orari della “terza” metropolitana della Capitale sono stati resi noti.

Perché la Metro C di Roma chiuderà in anticipo dal 23 settembre

Con una nota diffusa sul suo sito internet, Atac ha annunciato che “da lunedì 23 settembre sulla linea C della metropolitana iniziano attività tecniche connesse all’apertura della nuova tratta San Giovanni-Colosseo e dell’interscambio con la metro B“.

Il comunicato prosegue così: “Per questo Roma Metropolitane, che sta coordinando l’attività per conto di Roma Capitale, ci ha chiesto la disponibilità di porzioni di linea, dalle 21 a fine servizio e, in alcuni giorni, dell’intera linea. Si tratta, infatti, di attività chiaramente incompatibili con il servizio”.

Il cantiere della Metro C al Colosseo a Roma.

I dettagli sui lavori sulla linea della Metro C a Roma

Atac ha aggiunto ulteriori dettagli sulle attività tecniche previste sulla linea della Metro C a Roma e su chi le svolgerà: “Nell’ambito delle attività propedeutiche all’estensione a Colosseo della linea C della metropolitana, che Roma Metropolitane sta coordinando per conto di Roma Capitale, sono necessarie prove integrate e test estesi che comprendono anche parte della linea esistente”.

Nella nota è spiegato inoltre che “per questa ragione, dai tre enti che si occupano della fase di costruzione, è stata richiesta la disponibilità di porzioni di linea, dalle 21 a fine servizio e, in alcuni giorni, dell’intera linea” e che “Atac, di conseguenza, ha provveduto a organizzare un nuovo programma di esercizio che inizierà lunedì prossimo, 23 settembre, e durerà fino al prossimo 7 dicembre”.

Atac ha tenuto a precisare che “la seconda fase dei lavori, che inizierà il 7 gennaio, prevede un cronoprogramma in corso di finalizzazione che sarà comunicato preventivamente alla clientela”.

I nuovi orari della Metro C a Roma

Atac ha riprogrammato il servizio nel periodo compreso tra il 23 settembre e il 7 dicembre. Di seguito sono riportati i nuovi orari in dettaglio:

TRATTA MALATESTA-SAN GIOVANNI, BUS DALLE ORE 21 (dal 23 settembre al 3 ottobre; dal 7 ottobre al 24 ottobre e dal 28 al 31 ottobre): dalle ore 21 la tratta Malatesta-San Giovanni e viceversa è sostituita dalla linea di autobus MC2.

(dal 23 settembre al 3 ottobre; dal 7 ottobre al 24 ottobre e dal 28 al 31 ottobre): dalle ore 21 la tratta Malatesta-San Giovanni e viceversa è sostituita dalla linea di autobus MC2. IN DUE FINE SETTIMANA INTERA LINEA SOSTITUITA DA BUS (dalle ore 21 del 4 ottobre a fine giornata del 6 ottobre e dalle ore 21 del 25 ottobre a fine giornata del 27 ottobre): l’intera linea non è attiva e i treni vengono sostituite dalle linee di bus MC (san Giovanni-via Casilina-Pantano) e MC3 (San Giovanni-Parco di Centocelle).

(dalle ore 21 del 4 ottobre a fine giornata del 6 ottobre e dalle ore 21 del 25 ottobre a fine giornata del 27 ottobre): l’intera linea non è attiva e i treni vengono sostituite dalle linee di bus MC (san Giovanni-via Casilina-Pantano) e MC3 (San Giovanni-Parco di Centocelle). DAL PRIMO NOVEMBRE METRO C SOSTITUITA DA BUS DALLE ORE 20.30 (dal primo novembre al 7 dicembre): gli ultimi treni della giornata partono alle ore 20.30 da Pantano e alle ore 21.00 da san Giovanni poi il servizio viene sostituito dalle linee di bus MC san Giovanni-via Casilina-Pantano) e MC3 (San Giovanni-Parco di Centocelle).