Assisi, lite familiare degenera: marito 28enne picchia la moglie con un bastone, arrestato

Un cittadino tunisino di 28 anni è stato arrestato ad Assisi per maltrattamenti in famiglia. L’intervento della Polizia di Stato è avvenuto a seguito di una chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo, che segnalava una violenta lite domestica in corso a Santa Maria degli Angeli. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato per aver aggredito la moglie.

Intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli agenti sono giunti sul posto trovando la vittima in uno stato di forte agitazione, mentre la lite era ancora in corso. Dopo aver separato i due, la donna ha raccontato di essere stata colpita violentemente dal marito, anche con un bastone, e di essere stata minacciata con un grosso coltello da cucina.

Denunce precedenti

La vittima ha inoltre riferito che il marito non era nuovo a tali comportamenti, avendolo già denunciato lo scorso ottobre per maltrattamenti in famiglia. Gli agenti hanno notato che l’uomo presentava delle lesioni agli avambracci, probabilmente auto-inferte.

Arresto e detenzione

Dopo essere stato portato al pronto soccorso per le cure necessarie, il 28enne è stato condotto negli uffici del Commissariato di Assisi. Al termine delle procedure di rito, è stato arrestato per i reati di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. Su disposizione del Pubblico Ministero, è stato trattenuto presso il carcere di Perugia – Capanne, in attesa dell’udienza di convalida.

Fonte foto: IPA