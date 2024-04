Asse di legno vola dal tetto per il vento a Cinisello Balsamo vicino Milano: grave 28enne colpito alla testa

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

È stato colpito alla testa da un’asse di legno volata dal tetto di un palazzo di 8 piani a causa del forte vento. Un 28enne è ricoverato in gravi condizioni per l’incidente avvenuto in un condomino di Cinisello Balsamo, nel Milanese. L’uomo è stato centrato dall’asse sradicata dalla copertura provvisoria del palazzo, mentre si trovava all’interno del cortile.

L’incidente a Cinisello Balsamo

L’episodio si è verificato nella giornata di martedì 16 aprile in uno stabile comunale di via Martiri Palestinesi, nel quartiere Sant’Eusebio del comune di Cinisello Balsamo.

Colpito in pieno dalla tavola di legno, il 28enne è stato soccorso dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto e trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Bassini con un trauma cranico e un trauma al volto.

Fonte foto: Tuttocittà.it

I soccorsi

Da quanto riportato dal Corriere della Sera, quando il 28enne è stato portato via in ambulanza sarebbe stato cosciente, ma secondo quanto riferito dalla redazione di MilanoToday, l’uomo sarebbe in pericolo di vita.

I primi a soccorrere il giovane sono stati suo padre e un altro residente, che lo hanno liberato dalle assi che gli erano piombate addosso. Nell’aiutare il figlio, il 66enne si sarebbe procurato un trauma alla schiena e a una gamba, che hanno reso necessarie le cure all’ospedale San Gerando di Monza.

L’asse di legno volato dal tetto per il vento

Buona parte della provincia milanese e della Brianza è spazzata dal vento già dalla giornata di venerdì e, stando a quanto ricostruito finora dagli agenti della polizia municipale al lavoro sull’episodio, una folata avrebbe provocato il distacco della copertura sul tetto, montata da un’azienda privata a seguito di danneggiamento dovuto a un incendio.

Secondo quanto riferito da alcuni condomini, il cantiere sarebbe stato fermo da alcune settimane e il materiale sarebbe stato da mesi senza protezioni.

A causa del maltempo, il sindaco di Monza Paolo Pilotto ha disposto con un’ordinanza urgente la chiusura del parco cittadino, dei Giardini reali e dei due cimiteri fino al miglioramento delle condizioni meteo.