Assalto al portavalori sull'A4 per una rapina, tir di traverso sull'autostrada bloccata: malviventi in fuga

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Una scena da film. Verso le 6:30 della mattina di lunedì 4 dicembre, sull’autostrada A4 Torino-Milano, in direzione Torino, un furgone portavalori è stato il bersaglio di un tentato assalto. I malviventi, che si sono dati alla fuga dopo il colpo andato a vuoto, si sono serviti di un tir messo di traverso sulle corsie dell’A4, vicino al ponte sul Ticino, per bloccare il mezzo e portare a termine la rapina.

Il tentato assalto

Secondo quanto riportato dall’Ansa, il tentato assalto sarebbe avvenuto vicino al ponte sul Ticino, al confine tra Lombardia e Piemonte, nella provincia di Novara.

I rapinatori si sarebbero serviti di un tir messo di traverso per bloccare le corsie.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il tratto dell’A4 dove è avvenuto l’assalto al portavalori, all’altezza di Novara, in direzione Torino

La mossa dell’autista del portavalori

L’autista del portavalori, secondo le prime informazioni, sarebbe però riuscito a evitare il blocco, riuscendo a fuggire e a dare l’allarme.

Sul posto, immediato l’intervento della polizia stradale e della mobile.

Fortunatamente non ci sarebbero feriti, né per quanto riguarda le persone a bordo del portavalori né tra gli automobilisti in transito.

In fuga dopo la rapina andata male

Gli investigatori sono al lavoro per capire quante fossero le persone coinvolte.

I rapinatori sarebbero al momento in fuga.

Secondo quanto riferito dall’Ansa, i malviventi sarebbero stati almeno 8, divisi in due gruppi: avrebbero cercato di sbarrare entrambe le carreggiate di marcia, da una parte con un tir e dall’altra con un altro mezzo, gettando a terra anche chiodi a tre punte.

Sul posto sono in corso i rilievi della polizia scientifica, anche per verificare la causa di alcune esplosioni sentite da alcuni automobilisti: non è chiaro se siano state provocate da spari o da fumogeni.

Al momento non sarebbero stati rinvenuti bossoli.

Lunghe code in autostrada

Il tir usato per provare a bloccare il portavalori è ancora fermo sull’autostrada, di traverso.

Inevitabile, quindi, le lunghe code sull’A4: sono state coinvolte entrambe le carreggiate.