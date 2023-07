Assalto a un portavalori sull'A14 vicino Pescara: esplosi dei colpi, veicoli in fiamme e lunghe code

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Assalto a un portavalori lungo l’autostrada A14 nel tratto pescarese. La tentata rapina è stata messa in atto attorno alle ore 7 del mattino di venerdì 7 luglio.

La prima ricostruzione dei fatti

In base alla prima ricostruzione dei fatti riportata da ‘Il Pescara’, un portavalori della ditta Aquila è stato rallentato da un’automobile che lo precedeva, da cui sono usciti i malviventi armati. Secondo alcune testimonianze su quanto accaduto, gli autori della tentata rapina avrebbero avuto dei kalashnikov.

È stato sparato qualche colpo ma, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. Solo una guardia giurata è stata soccorsa dopo aver accusato un malore. Il colpo non è andato a segno perché i malviventi non sono riusciti a portar via il denaro.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’assalto al portavalori è avvenuto sull’autostrada A14 all’altezza di Villa Santa Maria, nei pressi di Pescara. Dopo le gallerie di Cappelle sul Tavo sono state ritrovate tre auto date alle fiamme.

Dove è avvenuta la tentata rapina

La rapina al furgone portavalori è stata tentata nel tratto di autostrada A14 compreso tra i caselli di Pescara Ovest/Chieti e Pescara Nord/Città Sant’Angelo in direzione nord, all’altezza di Villa Santa Maria, al km 375.

La situazione dopo l’assalto al portavalori

Il tratto di strada in cui è avvenuta la tentata rapina è attualmente chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia (ci sono diversi chilometri di coda), con entrata consigliata verso Bari: Pescara sud/Francavilla al Mare. L’uscita consigliata provenendo da Ancona è Atri/Pineto.

Lungo la carreggiata è presente anche del fumo a causa di un incendio provocato dagli autori della tentata rapina. Dopo le gallerie di Cappelle sul Tavo sono state ritrovate tre vetture date alle fiamme.

Dalle webcam di Autostrade per l’Italia è possibile vedere un camion di traverso lungo l’intera carreggiata che impedisce il passaggio agli altri veicoli.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia e le squadre dei Vigili del Fuoco, oltre al personale di Autostrade per l’Italia e i mezzi di soccorso, sia meccanici che sanitari. La Polizia Scientifica ha avviato i rilievi sul luogo in cui è avvenuta la tentata rapina al portavalori, che non è andata a segno.