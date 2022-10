Assalto a un furgone portavalori in Puglia: banditi bloccano l’autostrada dando fuoco a due camion

È successo stamattina, intorno alle 7:30. Una banda ha bloccato la A14, dando alle fiamme due camion, per assaltare un furgone portavalori.

Il colpo sembra però essere fallito, con i banditi che si sono dileguati e le Forze dell’Ordine impegnate nelle indagini.

L’assalto al furgone portavalori

Chilometro 609,8 dell’Autostrada A14 Bologna-Taranto, nella tratta che separa Canosa e Cerignola est, provincia BAT.

Fonte foto: IPA Traffico autostradale

Intorno alle 7:30 del mattino una banda, con il probabile intento di derubare un furgone portavalori, ha bloccato il tratto autostradale dando alle fiamme due camion, uno in carreggiata nord e uno in carreggiata sud.

Come riportato dalla Gazzetta del Sud, il primo mezzo pesante dato alle fiamme si trovava subito dopo Canosa, in direzione nord.

L’altro mezzo era alla stessa la stessa altezza chilometrica, dalla parte opposta, nella tratta che arriva da Pescara.

Assalto fallito, Forze dell’Ordine sul posto

Dalle prime ricostruzioni pare evidente il tentativo di rapina, ma le indagini delle Forze dell’Ordine giunte sul posto sono ancora in corso.

Dopo aver dato alle fiamme i due camion, i rapinatori si sono dati alla macchia senza essere riusciti nel loro intento.

Prontamente sul posto sono giunte le pattuglie delle Forze dell’Ordine insieme ai vigili del fuoco di Barletta e Foggia, intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il tratto autostradale.

La strada è attualmente chiusa in entrambe le direzioni. Come specificato da Autostrade per l’Italia: “Si tratta del tratto compreso tra il bivio con la A16 Napoli-Canosa e Canosa in entrambe le direzioni, a causa di una tentata rapina a portavalori avvenuta all’altezza del km 609,8″.

Strada chiusa e traffico in tilt

Sempre la società che gestisce le autostrade italiane chiarisce che “Per la stessa causa sull’autostrada A16 Napoli-Canosa è stato chiuso il tratto tra Cerignola ovest ed il bivio con la A14 Bologna-Taranto verso Canosa. Per coprire la fuga, sulla A14 i rapinatori hanno dato alle fiamme un veicolo in carreggiata nord e uno in carreggiata sud”.

A causa di questi disagi, con le code che hanno già raggiunto il chilometro, chi viaggia sulla A14 da Pescara verso Bari può uscire a Cerignola ovest sulla A16, per poi rientrare in A14 a Canosa.

Chi invece viaggia da Bari verso Pescara deve uscire a Canosa e rientrare in A14 a Cerignola est. Chi dalla A16 è diretto verso la A14 deve uscire a Cerignola ovest, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A14 a Canosa.

Oltre ai Vigili del Fuoco e alle pattuglie della Polizia Stradale, sono in corso le operazioni dei soccorsi meccanici e del personale della Direzione di Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.