Asia Argento e gli sms a Anthony Bourdain prima del suicidio: la risposta alle accuse

Asia Argento ha deciso di raccontare in tv il suo legame con Anthony Bourdain, dopo che una biografia non autorizzata dello chef morto suicida in Francia 4 anni fa (di cui il ‘New York Times’ ha pubblicato alcuni stralci), intitolata ‘Down and out in paradise’, ha riportato alcuni sms che avrebbe ricevuto dalla sua ex compagna, proprio la sera in cui poi si è tolto la vita.

Il legame tra Asia Argento e Anthony Bourdain

Ospite di ‘Domenica In’, Asia Argento ha commentato così le rivelazioni della biografia non autorizzata di Anthony Bourdain: “Quelli che hanno reso pubblici i messaggi sono avvoltoi. Qualcuno molto vicino a lui li avrà diffusi, avrà dato il cellulare al giornalista. Pensa che cosa orrenda che dopo la morte si sono venduti i suoi messaggi. Avvoltoi”.

Nell’ultimo messaggio, Asia Argento aveva scritto ad Anthony Bourdain: “Non mi rompere le pal*e“. Lei ha spiegato a Mara Venier: “Anthony aveva bevuto. Aveva il problema dell’alcol, che avevo anche io. Mi aveva telefonato, aveva parlato anche con mia figlia, io ero contenta perché dovevo iniziare X Factor. Non era gelosia, ma era strano. Quando uno si toglie la vita, quando è depresso c’è una grande lezione che dobbiamo imparare tutti. Il suicidio è un gesto estremo ma chi lo fa vuole fermare quel momento, non vuole più stare male. Purtroppo, quando uno è in questa situazione di malessere mentale, non chiede aiuto. Lui non ha chiesto aiuto né a me né a sua moglie”.

A proposito delle foto di lei con un giornalista francese, uscite prima del suicidio di Anthony Bourdain, Asia Argento ha detto: “Io lo avevo avvertito prima che uscissero, lo sapeva. Tutti e due, quando ci siamo incontrati eravamo molto soli, lui era separato in casa. Due alcolisti insieme affogano. Non potevamo fare finta di essere persone diverse. Abbiamo messo in chiaro il nostro rapporto, da lì la coppia aperta. Volevamo lasciarci la possibilità nel caso fosse successo qualcosa”.

Poi ha aggiunto su quella sera: “Lui era in Francia con il suo miglior amico, questo Eric Ripert, ho pensato: ‘Si sfogherà con lui’, invece no. Stavo finendo di fare la valigia e mi ha chiamato l’agente di Anthony, molto fredda: ‘Anthony è morto, he killed himself’“.

Asia Argento ha aggiunto: “Se c’è da prendersi la colpa io me la prendo ma è riduttivo: si toglie la vita perché l’ho tradito? Quest’uomo era un uomo grande e fragile, che stava molto male. Mi aspettavo che potesse uscire una biografia. Sua figlia, io, i miei figli abbiamo sofferto, bisogna trasformare questo veleno, io lo sto trasformando nella mia medicina. Ma anche io ho pensato alle cose piu brutte, è un pozzo senza fine”.

Fonte foto: ANSA Asia Argento, in uno scatto di febbraio.

Come sta Asia Argento oggi

Nel corso della sua intervista, Asia Argento ha anche spiegato come sta lei oggi: “Sono sobria da un anno e mezzo, avevo un grande problema con l’alcol, è una malattia”. Poi, sui suoi figli, ha aggiunto: “Stiamo benissimo insieme, siamo una forza della natura”.

Asia Argento e le parole su Morgan

Morgan, nei giorni scorsi, ha difeso la sua ex compagna Asia Argento. Quest’ultima, a ‘Domenica In’, ha detto: “Mi ha fatto molto piacere“.