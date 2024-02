Ascolti Tv Sanremo 2024 con dati Auditel-share della seconda serata: come è andato Amadeus rispetto al 2023

Amadeus non batte di nuovo se stesso. La media dei telespettatori per la seconda serata del Festival di Sanremo 2024 è di 10,3 milioni, si attesta al 60,1% di share. Qualche ascoltatore in meno (ad eccezione della seconda parte) rispetto alla passata edizione 2023, così come lo share: poco più del 2% in meno. Ecco tutti i dati.

Ascolti Sanremo 2024, Amadeus in calo: i dati sullo share

Mercoledì 7 febbraio, il Festival di Sanremo 2024 ha tenuto incollati alla tv 10.361.000 spettatori.

In termini di share, rappresentano il 60,1% (l’anno scorso 62,3%).

Fonte foto: ANSA Amadeus e John Travolta sul palco del Festival di Sanremo 2024

Ascolti Sanremo 2024, lo share minuto per minuto

Nel dettaglio, la prima parte dalle 21:17 alle 23:29 è stata vista da 13.434.000 spettatori con il 57,64% di share.

La seconda parte del Festival di Sanremo 2024, dalle 23:32 all’1:33, è stata seguita da 6.899.000 spettatori con il 66,2%.

Nel 2023 la prima parte la seconda serata del Festival aveva raccolto il 61,07% con 14.087.000 spettatori, la seconda il 65,72% con 6.281.000.

Gli ascolti della seconda serata dal 2000 al 2023

Ma come è andata, nel passato, la seconda serata in termini di ascolti? Ecco l’elenco:

Sanremo 2000 (Fazio): 13.171.000 spettatori (share 51,60%);

Sanremo 2001 (Carrà): 10.298.000 spettatori (43,85%);

Sanremo 2002 (Baudo): 10.397.000 spettatori (47,23%);

Sanremo 2003 (Baudo): 8.842.000 spettatori (40,39%);

Sanremo 2004 (Ventura): 8.402.000 spettatori (33,74%);

Sanremo 2005 (Bonolis): 11.185.000 spettatori (52,80%);

Sanremo 2006 (Panariello): 8.235.000 spettatori (37,33%);

Sanremo 2007 (Baudo): 8.973.000 spettatori (43,67%);

Sanremo 2008 (Baudo): 6.500.000 spettatori (32,33%);

Sanremo 2009 (Bonolis): 9.856.000 spettatori (42,64%).

E ancora:

Sanremo 2010 (Clerici): 10.164.000 spettatori (43,87%);

Sanremo 2011 (Morandi): 10.145.000 spettatori (42,67%);

Sanremo 2012 (Morandi): 9.199.000 spettatori (39,28%);

Sanremo 2013 (Fazio): 11.330.000 spettatori (42,89%);

Sanremo 2014 (Fazio): 7.711.000 spettatori (33,95%);

Sanremo 2015 (Conti): 10.091.000 spettatori (41,67%);

Sanremo 2016 (Conti): 10.748.000 spettatori (49,91%);

Sanremo 2017 (Conti): 10.367.000 spettatori (46,6%);

Sanremo 2018 (Baglioni): 9.687.000 spettatori (47,7%);

Sanremo 2019 (Baglioni): 9.144.000 spettatori (47,3%);

Sanremo 2020 (Amadeus): 9.693.000 spettatori (53,3%);

Sanremo 2021 (Amadeus): 7.586.000 spettatori (42,1%);

Sanremo 2022 (Amadeus): 11.320.000 spettatori (55,8%);

Sanremo 2023 (Amadeus): 10.545.000 spettatori (62,3%).