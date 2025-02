Ascolti tv ieri sabato 22 febbraio chi ha vinto tra Ora o mai più e C'è Posta per te, i dati auditel

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Mediaset piazza il colpo nella prima serata di sabato 22 febbraio 2025. Nella sfida ai dati auditel, infatti, Canale5 domina la serata con C’è Posta per Te, con Maria De Filippi che ha la meglio su Ora o mai più, condotto su Rai1 da Marco Liorni. Uno squillo, quello delle reti di Cologno Monzese, dopo il successo in prime time e access prime time della tv di Stato che si impone ancora una volta con Affari Tuoi e L’Eredità. In prima serata bene anche Dolittle (Italia1), In altre parole (La7), Nati con la camicia (Rete4), Indovina chi viene a cena (Rai3) e Elsbeth (Rai2). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 22 febbraio: chi ha vinto tra Ora o mai più, C’è Posta per te, In altre parole e Dolittle

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Canale5, C’è posta per te : 4.358.000 spettatori (29.8%);

: 4.358.000 spettatori (29.8%); Rai1, Ora o mai più : 1.972.000 spettatori (15%);

: 1.972.000 spettatori (15%); Italia1, Dolittle: 1.084.000 spettatori (6.2%).

Fuori dal podio:

Rai2, Elsbeth : 570.000 spettatori (3.2%);

: 570.000 spettatori (3.2%); Rai3, Indovina Chi Viene a Cena: 910.000 spettatori (5.1%);

910.000 spettatori (5.1%); Rete4, Nati con la camicia: 846.000 spettatori (5.1%);

846.000 spettatori (5.1%); La7, In Altre Parole: 1.010.000 spettatori (5.7%);

1.010.000 spettatori (5.7%); Tv8, 4 Ristoranti: 343.000 spettatori (1.9%);

343.000 spettatori (1.9%); Nove, Accordi & Disaccordi: 442.000 spettatori (2.7%).

Chi ha vinto Ora o mai più

La semifinale di Ora o mai più, condotta da Marco Liorni su Rai1, ha visto trionfare Valerio Scanu. Il cantante si trova a vincere la prima puntata della stagione.

Attualmente, a un passo dalla finale, la classifica generale recita:

Pierdavide Carone – 89 punti; Matteo Amantia Sugarfree – 65 punti; Antonella Bucci – 65 punti Loredana Errore – 62 punti; Pago – 61 punti; Valerio Scanu – 61 punti; Carlotta – 39 punti; Anonimo Italiano – 33 punti.

I dati dell’access prime time: i numeri di Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Affari Tuoi: 5.508.000 spettatori (29.6%);

5.508.000 spettatori (29.6%); Canale5, Striscia la Notizia: 2.919.000 spettatori (15.6%);

2.919.000 spettatori (15.6%); Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: .269.000 spettatori (6.8%).

Ai piedi del podio:

Rai2, TG2 Post : 433.000 spettatori (2.3%);

: 433.000 spettatori (2.3%); Rai3, La Confessione : 833.000 spettatori (4.6% – Finale a 701.000 e il 3.7%);

: 833.000 spettatori (4.6% – Finale a 701.000 e il 3.7%); Rete4, 4 di Sera Weekend : 1.006.000 spettatori (5.5%) nella prima parte e 836.000 spettatori (4.5%) nella seconda parte;

: 1.006.000 spettatori (5.5%) nella prima parte e 836.000 spettatori (4.5%) nella seconda parte; Tv8, 4 Hotel : 529.000 spettatori (2.9%);

: 529.000 spettatori (2.9%); Nove, Fratelli di Crozza: 367.000 spettatori (2%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share de L’Eredità

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 4.127.000 spettatori (26.3%);

: 4.127.000 spettatori (26.3%); Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 2.926.000 spettatori (21.6%);

: 2.926.000 spettatori (21.6%); Canale5, Avanti un Altro! Story: 2.990.000 spettatori (19.8%).

Fuori dal podio:

Canale5, Avanti il Primo! Story : 2.274.000 spettatori (17.8%);

: 2.274.000 spettatori (17.8%); Rai2, TGSport Sera : 246.000 spettatori (2.1%);

: 246.000 spettatori (2.1%); Rai2, Dribbling : 271.000 spettatori (2.2%);

: 271.000 spettatori (2.2%); Rai2, Blue Bloods : 365.000 spettatori con il 2.5% nel primo episodio e 591.000 spettatori con il 3.5% nel secondo episodio;

: 365.000 spettatori con il 2.5% nel primo episodio e 591.000 spettatori con il 3.5% nel secondo episodio; Italia1, Studio Aperto Mag : 374.000 spettatori (2.6%);

: 374.000 spettatori (2.6%); Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 533.000 spettatori (3.2%);

: 533.000 spettatori (3.2%); Rai3, TGR : 2.140.000 spettatori (13.3%);

: 2.140.000 spettatori (13.3%); Rai3, Blob : 875.000 spettatori (5%);

: 875.000 spettatori (5%); Rete4, La Promessa : 818.000 spettatori (4.8%);

: 818.000 spettatori (4.8%); La7, Famiglie d’Italia : 238.000 spettatori (1.7%);

: 238.000 spettatori (1.7%); Tv8, 4 Hotel : 312.000 spettatori (2%);

: 312.000 spettatori (2%); Nove, Little Big Italy: 288.000 spettatori (2.1%).