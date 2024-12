Ascolti tv ieri giovedì 5 dicembre, X Factor contro Don Matteo e Lazio - Napoli: chi ha vinto la sfida Auditel

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai centra il tris nella giornata di giovedì 5 dicembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nel preserale con L’Eredità su Rai 1, ma anche nell’access prime time dove vince Affari Tuoi contro Paperissima Sprint (Canale 5). In prima serata è Don Matteo a chiudere davanti alla partita di Coppa Italia Lazio – Napoli (Italia 1) e a Endless Love (Canale 5). Ai piedi del podio Dritto e Rovescio (Rete 4), X Factor (Tv8), Piazzapulita (La7), Splendida cornice (Rai 3), Delitti in famiglia (Rai 2), Il contadino cerca moglie (Nove) Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Gli ascolti tv e i dati Auditel di ieri sera 5 dicembre

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Don Matteo : 3.965.000 spettatori (21,6%).

: 3.965.000 spettatori (21,6%). Italia 1, Coppa Italia Lazio – Napoli : 2.790.000 spettatori (13,2%);

: 2.790.000 spettatori (13,2%); Canale 5, Endless Love: 2.417.000 spettatori (12,4%).

Fuori dal podio:

Rete 4, Dritto e Rovescio : 954.000 spettatori (6,5%);

: 954.000 spettatori (6,5%); Tv8, X Factor : 867.000 spettatori (4,5%);

: 867.000 spettatori (4,5%); La7, Piazzapulita : 858.000 spettatori (5,9%);

: 858.000 spettatori (5,9%); Rai 3, Splendida cornice : 709.000 spettatori (3,2%);

: 709.000 spettatori (3,2%); Rai 2, Delitti in famiglia : 391.000 spettatori (2%);

: 391.000 spettatori (2%); Nove, Il contadino cerca moglie: 379.000 spettatori (1,9%).

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I numeri di X Factor: ci sarà un’altra edizione?

Dopo la flessione nelle scorse edizioni, che ha portato a una rivoluzione totale al tavolo dei giudici e alla conduzione, X Factor 2024 ha soddisfatto tutti.

Antonella D’Errico, Executive vice president content di Sky Italia, ha definito quella appena conclusa come “la stagione migliore degli ultimi 4 anni”, quindi dalla pandemia in avanti.

Per questo motivo, prima della finale, ha confermato il rinnovo del talent show per altri due anni.

Una scelta ovviamente motivata dai dati, illustrati da D’Errico:

media di 2,5 milioni di telespettatori tra Sky Uno e Tv8 ogni settimana;

tra Sky Uno e Tv8 ogni settimana; 52 milioni di interazioni a settimana sui social, in crescita +320% rispetto al 2023.

L’idea di D’Errico sarebbe proseguire con gli stessi quattro giudici e Giorgia alla conduzione, ma l’ufficialità non c’è: “Speriamo che anche loro lo desiderino”.

I dati dell’access prime time: i numeri di Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Affari tuoi : 5.829.000 spettatori (26,2%);

: 5.829.000 spettatori (26,2%); Rai 1, Cinque minuti : 4.988.000 spettatori (23,8%);

: 4.988.000 spettatori (23,8%); Canale 5, Striscia la Notizia: 2.927.000 spettatori (13,2%).

Ai piedi del podio:

La7, Otto e mezzo : 1.822.000 spettatori (8,2%);

: 1.822.000 spettatori (8,2%); Rai 3, Un Posto al Sole : 1.547.000 spettatori (6,9%);

: 1.547.000 spettatori (6,9%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 1.209.000 spettatori (5,7%);

: 1.209.000 spettatori (5,7%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 1.042.000 spettatori (4,9%);

: 1.042.000 spettatori (4,9%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 988.000 spettatori (4,4%);

: 988.000 spettatori (4,4%); Nove, Chissà chi è – 2^ parte : 612.000 spettatori (2,7%);

: 612.000 spettatori (2,7%); Nove, Chissà chi è – 1^ parte : 479.000 spettatori (2,2%);

: 479.000 spettatori (2,2%); Tv8, Ante-Factor: 295.000 spettatori (1,4%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share de L’Eredità

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità : 4.241.000 spettatori (24,5%);

: 4.241.000 spettatori (24,5%); Canale 5, La Ruota della Fortuna : 3.815.000 spettatori (23,1%);

: 3.815.000 spettatori (23,1%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.118.000 spettatori (21,8%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 2.682.000 spettatori (14,8%);

: 2.682.000 spettatori (14,8%); Canale 5, Gira la ruota della Fortuna : 2.650.000 spettatori (19,4%);

: 2.650.000 spettatori (19,4%); Rai 3, Blob : 1.180.000 spettatori (6%);

: 1.180.000 spettatori (6%); Rai 3, Nuovi eroi : 931.000 spettatori (4,5%);

: 931.000 spettatori (4,5%); Rete 4, La promessa : 878.000 spettatori (4,6%);

: 878.000 spettatori (4,6%); Rai 2, NCIS – 2° episodio: 511.000 spettatori (2,7%);

511.000 spettatori (2,7%); Rai 2, TgSport Sera: 473.000 spettatori (3,5%);

473.000 spettatori (3,5%); Nove, Don’t forget the lyrics : 424.000 spettatori (2,2%);

: 424.000 spettatori (2,2%); Italia 1, CSI: 400.000 spettatori (2,4%);

400.000 spettatori (2,4%); Rai 2, NCIS – 1° episodio: 362.000 spettatori (2,3%);

362.000 spettatori (2,3%); Tv8, 4 Ristoranti : 345.000 spettatori (2,2%);

: 345.000 spettatori (2,2%); Nove, Cash or trash : 271.000 spettatori (2%);

: 271.000 spettatori (2%); La7, Famiglie d’Italia: 246.000 spettatori (1,6%).

Chi gestisce l’Auditel e come funzionano i dati

Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie emittenti. Fotografa, minuto per minuto, l’intera offerta televisiva tramite il monitoraggio di 16.100 famiglie, rappresentative dell’intera popolazione italiana, che formano il campione Auditel, il cosiddetto SuperPanel.

Le famiglie sono dotate di una apparecchiatura elettronica che consente di analizzare, 24 ore su 24, i loro consumi televisivi. I dati vengono raccolti e pubblicati da Auditel prima delle 10 del mattino.