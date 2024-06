Ascolti tv e dati Auditel venerdì 7 giugno: boom Sinner-Alcaraz su Eurosport, bene La Rosa della Vendetta

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Continua lo sciopero dei lavoratori Nielsen Media Italia e niente dati Auditel anche per la giornata di venerdì 7 giugno. Saranno disponibili sono i numeri sugli ascolti tv suddivisi per fascia oraria. Solamente Warner Bros Discovery ha diffuso, a mezzo stampa, i propri risultati. Ecco tutti i dati Auditel disponibili.

I dati Auditel di venerdì 7 giugno

Warner Bros Discovery ha diffuso i propri risultati Auditel, evidenziando il risultato della semifinale del Roland Garros tra Sinner e Alcaraz su Eurosport: l’ascolto medio è stato di 1.005.000, con l’11,9% di share e il picco di ascolto a 1.237.000.

Per quanto riguarda Mediaset, la serie tv turca La Rosa della Vendetta è partita bene: Canale 5 ha fatto registrare un 17,6% in prima serata e un 17,9% in seconda serata.

Abbraccio tra Alcaraz e Sinner a Parigi. La semifinale del Roland Garros è stata seguita da oltre un milione di spettatori su Eurosport.

Ascolti tv, come funziona l’Auditel

Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie emittenti. Fotografa, minuto per minuto, l’intera offerta televisiva tramite il monitoraggio di 16.100 famiglie, rappresentative dell’intera popolazione italiana, che formano il campione Auditel, il cosiddetto SuperPanel.

Le famiglie sono dotate di una apparecchiatura elettronica che consente di analizzare, 24 ore su 24, i loro consumi televisivi. I dati vengono raccolti e pubblicati da Auditel prima delle 10 del mattino.