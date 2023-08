Ascolti tv e dati Auditel venerdì 4 agosto: braccio di ferro fra Massimo Ranieri e La Ragazza e l’Ufficiale

I dati auditel di venerdì 4 agosto decretano la vittoria in prima serata di Sogno e Son Desto, in replica su Rai 1. Lo show di Massimo Ranieri sulla rete ammiraglia Rai è tallonato da La Ragazza e l’Ufficiale su Canale 5. Terzo classificato Chicago P.D. su Italia 1.

Rai 1 vince la partita anche per quanto riguarda i dati dell’access prime time con gli evergreen di Techetechetè, così come il pre serale con Reazione a Catena con Marco Liorni. Di seguito le classifiche complete.

La prima serata del 4 agosto:

Di seguito i dati della prima serata di venerdì 4 agosto con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Sogno e Son Desto (replica): 1.660.000 spettatori (13,7%);

1.660.000 spettatori (13,7%); Canale 5, La Ragazza e l’Ufficiale: 1.617.000 spettatori (14%);

1.617.000 spettatori (14%); Italia 1, Chicago P.D.: 1.010.000 spettatori (7,2%).

Fuori dal podio:

Rete 4, Il Terzo Indizio (replica): 931.000 spettatori (7,3%);

931.000 spettatori (7,3%); Rai 3, Impiccalo: 825.000 spettatori (5,9%);

825.000 spettatori (5,9%); Rai 2, Professor T: 438.000 spettatori (3,2%);

438.000 spettatori (3,2%); La7, Radiofreccia: 383.000 spettatori (2,9%);

383.000 spettatori (2,9%); Tv8, I Delitti del BarLume: 325.000 spettatori (3,4%);

325.000 spettatori (3,4%); Nove, Vuoti a perdere: 273.000 spettatori (2,1%).

I dati del preserale

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Fonte foto: ANSA Marco Liorni, conduttore di Reazione a catena.

Rai 1, Reazione a Catena: 3.420.000 spettatori (27,5%);

3.420.000 spettatori (27,5%); Rai 1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.334.000 spettatori (22,8%);

2.334.000 spettatori (22,8%); Rai 3, Tg Regione: 2.045.000 spettatori (15,5%).

Fuori dal podio:

Canale 5, Caduta Libera: 1.910.000 spettatori (15,8%);

1.910.000 spettatori (15,8%); Canale 5, Caduta Libera – Inizia la Sfida (replica): 1.352.000 spettatori (13,9%);

1.352.000 spettatori (13,9%); Rai 3, Blob: 733.000 spettatori (5,2%);

733.000 spettatori (5,2%); Rete 4, Tempesta d’Amore: 570.000 spettatori (4%);

570.000 spettatori (4%); Italia 1, C.S.I. Miami: 467.000 spettatori (3,4%);

467.000 spettatori (3,4%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 375.000 spettatori (3,4%);

375.000 spettatori (3,4%); Tv8, 4 Ristoranti: 359.000 spettatori (2,9%);

359.000 spettatori (2,9%); Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? (replica): 302.000 spettatori (2,2%);

302.000 spettatori (2,2%); Rai 2, Mondiali di Ciclismo: 290.000 spettatori (2,5%);

290.000 spettatori (2,5%); La7, Padre Brown (secondo episodio): 110.000 spettatori (0,9%);

110.000 spettatori (0,9%); La7, Padre Brown (primo episodio): 103.000 spettatori (1,2%).

I dati dell’access prime time

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Su Rai 1, Techetechetè: 2.948.000 (19,1%);

2.948.000 (19,1%); Canale 5, Paperissima Sprint Estate: 2.351.000 spettatori (15,2%);

2.351.000 spettatori (15,2%); Rai 3, Un Posto al Sole: 1.250.000 spettatori (8%).

Fuori dal podio:

La 7, In Onda Estate: 954.000 spettatori (6,1%);

954.000 spettatori (6,1%); Italia 1, C.S.I. Miami: 892.000 spettatori (5,8%);

892.000 spettatori (5,8%); Rete 4, Controcorrente Estate (seconda parte): 848.000 (5,5%);

848.000 (5,5%); Rete 4, Controcorrente Estate (prima parte): 751.000 spettatori (4,9%);

751.000 spettatori (4,9%); Rai 3, Via dei Matti n° 0 (replica): 619.000 spettatori (4,2%);

619.000 spettatori (4,2%); Rai 2, Tg2 Post Estate: 513.000 spettatori (3,3%);

513.000 spettatori (3,3%); Tv8, 4 Hotel: 481.000 spettatori (3,2%);

481.000 spettatori (3,2%); Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più (replica): 376.000 spettatori (2,4%).

Ascolti tv, come funziona l’Auditel

Auditel è una società srl le cui quote appartengono alle varie emittenti televisive. L’Auditel registra, minuto per minuto, l’intera offerta televisiva attraverso il monitoraggio di 16.100 famiglie.

Queste famiglie sono rappresentative dell’intera popolazione italiana e formano il campione Auditel (detto SuperPanel).

A queste famiglie è stata fornita un’apparecchiatura elettronica che consente di analizzare, 24 ore su 24, i loro consumi televisivi.