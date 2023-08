Ascolti tv e dati Auditel mercoledì 16 agosto: tris di successi per Rai 1, il Palio di Siena in Top 5

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Tris Rai 1. Mercoledì 16 agosto il primo canale della tv di Stato si prende la prima serata con Hello again, davanti a Il professore e il pazzo (Canale 5) e Delitti in paradiso (Rai 2). Rai 1 conquista anche il preserale (Reazione a catena) e l’access prime time (Techetechetè). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

La prima serata del 16 agosto: vince Rai 1

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Hello again : 1.375.000 spettatori (10,7%);

: 1.375.000 spettatori (10,7%); Canale 5, Il professore e il pazzo : 1.194.000 spettatori (9,6%);

: 1.194.000 spettatori (9,6%); Rai 2, Delitti in Paradiso: 1.160.000 spettatori (9,1%).

Fuori dal podio:

Rete 4, Zona Bianca: 880.000 spettatori (8,5%);

880.000 spettatori (8,5%); La7, Il Palio di Siena : 771.000 spettatori (5,5%);

: 771.000 spettatori (5,5%); Italia 1, Freedom summer : 531.000 spettatori (4,7%);

: 531.000 spettatori (4,7%); Rai 3, Nel secolo breve : 570.000 spettatori (4,4%);

: 570.000 spettatori (4,4%); Nove, Il buono, il brutto, il cattivo : 375.000 spettatori (3,8%);

: 375.000 spettatori (3,8%); Tv8, Name that tune – Indovina la canzone (replica): 387.000 spettatori (3,6%);

387.000 spettatori (3,6%); La7, Closed circuit: 258.000 spettatori (2,4%).

Fonte foto: ANSA Marco Liorni, conduttore di Reazione a Catena.

I dati dell’access prime time

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Techetechetè: 2.297.000 spettatori (16,3%);

2.297.000 spettatori (16,3%); Canale 5, Paperissima Sprint : 2.179.000 spettatori (15,5%);

: 2.179.000 spettatori (15,5%); La7, In Onda: 907.000 spettatori (6,4%).

Fuori dal podio:

Rai 2, Tg2 Post Estate: 855.000 spettatori (6,1%);

855.000 spettatori (6,1%); Italia 1, CSI Miami: 837.000 spettatori (6%);

837.000 spettatori (6%); Rete 4, Controcorrente estate – Seconda parte: 829.000 spettatori (5,9%);

829.000 spettatori (5,9%); Rai 3, Le storie di Un posto al sole: 808.000 spettatori (5,7%).

808.000 spettatori (5,7%). Rai 3, Via dei matti n° 0 : 656.000 spettatori (4,8%);

: 656.000 spettatori (4,8%); Rete 4, Controcorrente estate – Prima parte: 655.000 spettatori (4,7%);

655.000 spettatori (4,7%); Tv8, 4 Hotel : 421.000 spettatori (3%);

: 421.000 spettatori (3%); Nove, Don’t forget the lyrics: 412.000 spettatori (2,9%).

I dati del preserale

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a catena: 2.899.000 spettatori (25,9%);

2.899.000 spettatori (25,9%); Rai 1, Reazione a catena – L’intesa vincente: 2.095.000 spettatori (22%);

2.095.000 spettatori (22%); Rai 3, Tg Regione: 1.769.000 spettatori (14,8%).

Fuori dal podio:

Canale 5, The Wall : 1.487.000 spettatori (13,6%);

: 1.487.000 spettatori (13,6%); Canale 5, The Wall – I protagonisti : 1.191.000 spettatori (13%);

: 1.191.000 spettatori (13%); Rai 3, Blob : 720.000 spettatori (5,5%);

: 720.000 spettatori (5,5%); Rai 2, Hawaii Five-0 (secondo episodio): 533.000 spettatori (4,2%);

533.000 spettatori (4,2%); Rete 4, Tempesta d’amore: 542.000 spettatori (4,1%);

542.000 spettatori (4,1%); Italia 1, Studio aperto mag: 389.000 spettatori (3,9%);

389.000 spettatori (3,9%); Italia 1, CSI Miami: 409.000 spettatori (3,3%);

409.000 spettatori (3,3%); Rai 2, Hawaii Five-0 (primo episodio): 322.000 spettatori (3,1%);

322.000 spettatori (3,1%); Tv8, 4 Ristoranti : 270.000 spettatori (2,4%);

270.000 spettatori (2,4%); Nove, Cash or Trash: 245.000 spettatori (1,9%).

Ascolti tv, come funziona l’Auditel

Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie emittenti. Fotografa, minuto per minuto, l’intera offerta televisiva attraverso il monitoraggio di 16.100 famiglie, rappresentative dell’intera popolazione italiana, che formano il campione Auditel, il cosiddetto SuperPanel.

Queste famiglie sono dotate di una apparecchiatura elettronica che consente di analizzare, 24 ore su 24, i loro consumi televisivi. I dati vengono raccolti e pubblicati da Auditel prima delle 10 del mattino.