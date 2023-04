Ascolti tv e dati Auditel lunedì 3 aprile: Resta con Me di Arca batte la finale del Gf Vip e Nikita Pelizon

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Rai 1 domina ancora. Lunedì 3 aprile la prima rete della tv di Stato si prende tutto, dal preserale alla prima serata, passando per l’access prime time. Rai 1 si impone, in sequenza, con ‘L’Eredità‘, la coppia ‘Cinque minuti‘ e ‘I Soliti Ignoti‘ e la fiction ‘Resta con me‘, con Francesco Arca. L’appuntamento sfiora i 3,8 milioni di spettatori (20,6%) e batte la finale del ‘Gf Vip’, l’asso di Canale 5, vinto da Nikita Pelizon. Serata di secondi gradini del podio anche per ‘Avanti un altro‘, terzo posto per ‘Striscia la Notizia‘. Per quel che riguarda Rai 2, ‘Stasera tutto è possibile‘ finisce al quarto posto della prima serata, alle spalle del ritrovato ‘Report‘ (Rai 3). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

La prima serata del 3 aprile: vince Resta con me

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Resta con me : 3.781.000 spettatori (20,6%);

: 3.781.000 spettatori (20,6%); Canale 5, Gf Vip : 2.871.000 spettatori (24%);

: 2.871.000 spettatori (24%); Rai 3, Report : 1.591.000 spettatori (8,2%);

: 1.591.000 spettatori (8,2%); Rai 2, Stasera tutto è possibile : 1.093.000 spettatori (6,9%);

: 1.093.000 spettatori (6,9%); Italia 1, Freedom – Oltre il confine : 814.000 spettatori (4,8%);

: 814.000 spettatori (4,8%); Rete 4, Quarta Repubblica: 682.000 spettatori (4,4%);

682.000 spettatori (4,4%); La7, Bad Company – Protocollo Praga : 504.000 spettatori (2,7%);

: 504.000 spettatori (2,7%); Nove, Si accettano miracoli : 379.000 spettatori (2%);

: 379.000 spettatori (2%); Tv8, Free Guy – Eroe per gioco: 274.000 spettatori (1,5%).

I dati del preserale

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità: 4.127.000 spettatori (25,7%);

4.127.000 spettatori (25,7%); Canale 5, Avanti un altro: 3.437.000 spettatori (22,4%);

3.437.000 spettatori (22,4%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 2.879.000 spettatori (22,9%);

2.879.000 spettatori (22,9%); Rai 3, Tg Regione : 2.350.000 spettatori (13,8%);

: 2.350.000 spettatori (13,8%); Canale 5, Avanti il primo: 2.171.000 spettatori (18,5%);

2.171.000 spettatori (18,5%); Rai 3, Blob : 1.012.000 spettatori (5,3%);

: 1.012.000 spettatori (5,3%); Rai 3, Generazione bellezza : 942.000 spettatori (4,6%);

: 942.000 spettatori (4,6%); Rete 4, Tempesta d’amore: 726.000 spettatori (3,7%);

726.000 spettatori (3,7%); Rai 2, The Rookie: 724.000 spettatori (3,9%);

724.000 spettatori (3,9%); Italia 1, CSI: 685.000 spettatori (3,8%);

685.000 spettatori (3,8%); Rai 2, Hawaii Five O: 487.000 spettatori (3,3%);

487.000 spettatori (3,3%); Nove, Cash or Trash : 446.000 spettatori (2,5%);

: 446.000 spettatori (2,5%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 399.000 spettatori (2,9%);

399.000 spettatori (2,9%); La7, Lingo – Parole in gioco : 346.000 spettatori (2,3%);

: 346.000 spettatori (2,3%); Tv8, Celebrity Chef : 312.000 spettatori (1,8%);

312.000 spettatori (1,8%); La7, Lingo – La prima sfida: 190.000 spettatori (1,6%).

Fonte foto: IPA Alfonso Signorini, conduttore del Gf Vip

I dati dell’access prime time

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, I Soliti ignoti – Il ritorno: 4.636.000 spettatori (21,5%);

4.636.000 spettatori (21,5%); Rai 1, Cinque minuti: 4.279.000 spettatori (20,8%);

4.279.000 spettatori (20,8%); Canale 5, Striscia la notizia : 4.099.000 spettatori (19%);

: 4.099.000 spettatori (19%); Rai 3, Un posto al sole: 1.664.000 spettatori (7,7%);

1.664.000 spettatori (7,7%); Italia 1, NCIS: 1.588.000 spettatori (7,4%);

1.588.000 spettatori (7,4%); La7, Otto e mezzo: 1.546.000 spettatori (7,1%);

1.546.000 spettatori (7,1%); Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.374.000 spettatori (6,5%);

1.374.000 spettatori (6,5%); Rai 2, Tg2 Post: 835.000 spettatori (3,8%);

835.000 spettatori (3,8%); Rete 4, Stasera Italia – Prima parte: 795.000 spettatori (3,8%);

795.000 spettatori (3,8%); Nove, Don’t forget the lyrics : 609.000 spettatori (2,8%);

: 609.000 spettatori (2,8%); Rete 4, Stasera Italia – Seconda parte: 601.000 spettatori (2,8%);

601.000 spettatori (2,8%); Tv8, 100% Italia: 420.000 spettatori (2%).

Chi è Nikita Pelizon, la vincitrice del Gf Vip

La finale del Gf Vip 7 è stata vinta da Nikita Pelizon, che ha avuto la meglio su Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Milena Miconi e Alberto De Pisis.

Nikita Pelizon ha vinto poi lo scontro finale con Oriana Marzoli, 53% a 47%, dopo 197 giorni.

Influencer e modella 29enne originaria di Trieste, la Pelizon aveva già partecipato a reality come Temptation Island, Ex on the beach e Pechino Express.

Ascolti tv, come funziona l’Auditel

Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie emittenti. Fotografa, minuto per minuto, l’intera offerta televisiva attraverso il monitoraggio di 16.100 famiglie, rappresentative dell’intera popolazione italiana, che formano il campione Auditel, il cosiddetto SuperPanel.

Queste famiglie sono dotate di una apparecchiatura elettronica che consente di analizzare, 24 ore su 24, i loro consumi televisivi. I dati vengono raccolti e pubblicati da Auditel prima delle 10 del mattino.